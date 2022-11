TFC : Farès Chaïbi fait saliver Séville et Arsenal !

Farès Chaïbi n'a que de 19 ans. Mais en seulement quelques mois, le milieu de terrain algérien s'est rendu rapidement indispensable au TFC. Formé au club, le natif de Lyon n'avait pourtant jamais joué chez les professionnels avant le 7 août dernier face à Nice où Philippe Montanier n'a pas hésité à le lancer dans le grand bain dès le coup d'envoi pour le retour du Tef' en Ligue 1. Convaicant, Chaïbi a disputé 13 matches de Ligue 1 sur 15 et a marqué 2 superbes buts face à Montpellier et Lille et délivré 4 passes décisives.

Sacré « pépite du mois d’octobre » (le meilleur jeune) par les fans de foot sur le compte twitter officiel de la Ligue 1, le joueur offensif, capable d'évoluer aussi bien en milieu de terrain que sur tout le front de l'attaque, brille de mille feux et ne laisse pas indifférent Djamel Belmadi qui devrait l'appeler avec les Fennecs. Et si Farès Chaïbi, qui va fêter ses 20 ans dans quelques jours, a tapé dans l'oeil du sélectionneur de l'Algérie, le jeune toulousain a séduit plusieurs clubs européens. À commencer par le FC Séville qui avance ses pions sur lui et qui pourrait passer à l'offensive dès le mercato d'hiver. Mais le club espagnol pourrait être concurrencé par d'autres grands clubs dont Arsenal. Selon nos informations, les Gunners ont supervisé Chaïbi face à Strasbourg et apprécient tout particulièrement le jeune algérien qui a déjà intégré le top 10 des meilleurs passeurs de Ligue 1.