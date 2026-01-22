Chelsea : la fête est finie pour Cole Palmer

Avec Cole Palmer, Chelsea ne s’est pas trompé. Habitués à dépenser sans compter, les Blues ont parfois fait des erreurs de recrutement ces dernières années. Mais ils ne doivent pas regretter les 47 M€ investis pour arracher le joueur à Manchester City en 2023. Durant sa première saison chez les pensionnaires de Stamford Bridge, l’international anglais a brillé lors des 45 rencontres auxquelles il a participé. En effet, il a marqué 25 buts et délivré 15 passes décisives, faisant presque regretter les Skyblues de l’avoir lâché.

Plus de 100 jours d’absence cette saison

Durant la saison suivante, le natif de Manchester était attendu au tournant. Et il a su répondre aux attentes, sans pression. Ainsi, il a terminé l’exercice 2024-25 avec un bilan de 15 buts et 11 assists en 42 rencontres toutes compétitions confondues. Classé 8e lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or, Palmer a été toutefois un peu plus embêté par des blessures. Absent seulement une fois lors de sa première année chez les Londoniens (rhume, 4 jours d’absence, 1 match raté), il a été un poil plus présent à l’infirmerie l’an dernier.

En effet, il a été stoppé à 2 reprises. La première fois, il a été victime d’une fatigue musculaire. Ce qui a nécessité 6 jours d’absence (1 match raté). Ensuite, une blessure à l’ischio l’a éloignée des terrains durant 20 jours, soit 4 matches ratés. Cette saison, Palmer a pris un abonnement à l’infirmerie. Tout a commencé par un claquage à l’aine au mois d’août. Résultat 22 jours d’arrêt et 2 matches manqués. Puis, il a rechuté au mois de septembre. Il a ainsi été sur le flanc durant 60 jours (12 matches manqués) jusqu’à la mi-novembre. Dans la foulée, il a eu une fracture de l’orteil (10 jours, 2 matches ratés).

Palmer a le blues

Alors qu’il pensait être débarrassé de ses soucis, le joueur de 23 ans a eu un problème à la cuisse au début du mois de janvier. Il a ainsi manqué 8 jours de compétition (2 rencontres). Hier, il n’était pas présent pour affronter Pafos en C1. Son entraîneur, Liam Rosenior a donné de ses nouvelles. « Par précaution. Il a ressenti quelque chose de vraiment très mineur lors du match contre Brentford. C’était en fait assez tôt dans le match, donc bravo à lui d’avoir tenu bon. Mais je ne veux prendre aucun risque avec mes joueurs à ce stade, surtout avec des joueurs du calibre de Cole. Il a de très bonnes chances de participer et de débuter le match dimanche contre Crystal Palace. Nous allons continuer à le préparer en conséquence.»

Trahi par son corps à 5 reprises cette saison, il a déjà raté 19 matches et 101 jours de compétition. Il n’a ainsi participé qu’à 13 rencontres cette saison, dont 10 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne ses statistiques, il a marqué 5 buts (0 assist). Chelsea espère qu’il retrouvera la forme physique. Mais pas seulement. En Angleterre, plusieurs médias indiquent qu’il ne sentirait pas bien à Londres et qu’il souhaiterait retourner chez lui à Manchester. Ce qui n’a pas échappé à Manchester United qui suit le cas de l’ex de City de près d’après le Daily Express. Son salaire ne serait pas un problème pour les Red Devils. Il reste à savoir ce qu’en pense le principal intéressé.