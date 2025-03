Malaga : la possible arrivée de QSI et Nasser Al-Khelaïfi affole l’Espagne

QSI rêve plus grand. Depuis 2011, la société d’investissement qatarie a pris les commandes du Paris Saint-Germain, pour en faire l’un des meilleurs clubs européens. Si les pensionnaires du Parc des Princes dominent sur le sol français, ils n’ont pas encore remporté la Ligue des champions qui fait tant rêver Nasser Al-Khelaïfi et ses équipes. Ce sera peut-être pour 2025 puisque la formation chapeautée par Luis Enrique monte en puissance et impressionne de plus en plus. Mais le chemin est encore long pour soulever la coupe aux grandes oreilles à Munich. QSI ne désespère pas et continue de développer son projet dans la capitale française. Malgré les rumeurs entourant une possible vente de l’écurie francilienne, Qatar Sports Investments reste fidèle au poste. Ce, même si 12,5 % des parts du club ont été vendues en 2022 au fonds d’investissement américain Arctos Sports Partners.

QSI veut étendre son empire

Mais cela ne change pas les plans de l’actionnaire majoritaire à hauteur de 87,5%. En parallèle, QSI a étendu son empire en s’emparant de 21,67 % des parts de Braga. Hier, Sky Sports News a dévoilé que la société d’investissement compte à présent se lancer à la conquête de l’Espagne. En effet, QSI compte racheter Malaga, ancien pensionnaire historique de Liga qui se trouve en redressement judiciaire et qui évolue actuellement en Liga Hypermotion (D2). Une information confirmée par L’Equipe, qui parle de négociations avancées entre QSI et les actionnaires actuels de Malaga. Une somme de 100 M€ est d’ailleurs évoquée pour cette opération, qui ne sera sans doute pas la dernière pour la société qatarie, qui regarde aussi du côté de la Belgique. « QSI étudie actuellement un éventail d’opportunités d’investissement en Europe et en Amérique », a précisé un porte-parole du groupe à nos confrères.

Mais depuis hier, tous les regards sont braqués sur Malaga et l’Espagne. La potentielle arrivée de QSI fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées. AS écrit à ce sujet : «le club espagnol, désormais en deuxième division, est favorisé par QSI pour réaliser un investissement important. Actuellement, le club basé à Malaga appartient au groupe hôtelier et immobilier espagnol BlueBay (49%) et à l’homme d’affaires qatari Abdullah Al-Thani, ce qui pourrait grandement faciliter les négociations avec l’un des plus grands groupes d’investissement de l’émirat qatari. Selon les sources consultées, les raisons qui ont motivé la démarche de QSI pour acquérir Malaga sont diverses. Parmi eux, sa grande histoire (club fondé en 1904) et le potentiel du club, en plus des projets de réaménagement du stade et du fait qu’il sera également l’un des lieux de la Coupe du monde 2030, qui sera accueillie par l’Espagne, le Maroc et le Portugal. Le club a également ouvert un nouveau centre de formation en 2023. C’est l’une des villes les plus importantes d’Espagne, la sixième plus grande et l’une des plus populaires pour le tourisme. En 2013, le club a atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions et son histoire correspond à celle de tout le monde.»

La presse espagnole réagit au possible rachat de Malaga

De son côté, Marca a écrit : «Malaga est actuellement sous administration judiciaire, ce qui a toujours rendu difficile toute opération d’achat, notamment par QSI, présidé par Nasser Al-Khelaifi, qui a récemment commencé sa politique d’expansion, en achetant une participation de 21,67% dans le club portugais de Braga. (…) QSI étudie depuis un certain temps l’acquisition de Malaga car il considère qu’il s’agit d’un projet plus qu’attrayant. Tout d’abord, en raison de la grande histoire footballistique du club et de son potentiel, des projets de rénovation de son stade et du fait qu’il sera l’un des lieux de la Coupe du monde 2030. Dans le cadre de la politique d’investissement du club dans les jeunes talents, il dispose également de l’une des meilleures académies de jeunes joueurs d’Espagne, sans oublier le nouveau centre de formation inauguré en 2023. Le Qatar est également attiré par le fait que Malaga est une ville à un seul club et la sixième plus grande et l’une des villes les plus touristiques d’Espagne. Marca a contacté des sources proches de QSI, qui ont refusé d’entrer dans les détails mais ont admis qu’il existe actuellement des opportunités d’investissement, mais ont refusé de commenter davantage.»

Pour Mundo Deportivo, l’intérêt de QSI ne date pas d’hier. «Nasser Al Khelaïfi, président du PSG, avait déjà admis il y a deux ans lors du Marca Sport Weekend 2023 que Malaga était un club avec une situation intéressante et un grand potentiel : "C’est un club fantastique et maintenant ils se trouvent dans une situation difficile. S’il y a une opportunité, pourquoi pas ? On recherche toujours des clubs avec un grand potentiel et Malaga en fait partie." (…) QSI n’est pas le seul intéressé, puisqu’en février, il a été rapporté que l’ancien joueur de la NBA, José Manuel Calderón, envisageait de rejoindre l’équipe de direction de l’équipe de Malaga par le biais d’un fonds américain.» Mais c’est bien QSI qui est aujourd’hui en pole pour racheter le club, où les supporters sont très remontés contre la direction actuelle comme le rappelle la Cadena SER.

Une nouvelle qui fait grand bruit

«Le propriétaire de Malaga est persona non grata pour les fans. À son arrivée au club, il n’a fait que du bien au club au cours des premières années, mais depuis la relégation de la Première Division, le projet a échoué. Ils ont été relégués en D3, abandonnant le football professionnel et créant un schisme irréparable avec les supporters de Malaga. Après des semaines de silence, Abdullah Al-Thani a curieusement rompu le silence hier soir. Sur les réseaux sociaux, il a déclaré : "ils pensaient que personne ne parlerait. Ils pensaient qu’il était enterré. Ce n’est pas le cas. Cela commence maintenant", reflétant le texte prétendument écrit par le Cheikh. Même si cela n’a pas été annoncé officiellement, l’intérêt de QSI est une réalité, et tôt ou tard, ils pourraient être dans les bureaux du Málaga Club de Fútbol.»

Même si Nasser Al-Khelaïfi et le PSG n’ont pas toujours été épargnés en Espagne, notamment par le président de La Liga Javier Tebas, une arrivée de QSI serait une excellente nouvelle selon Andrés Onrubia, journaliste pour le média ibérique AS. «Eh bien, ils sont intéressés depuis des mois. Je pense que ce serait une bonne nouvelle car l’équipe est très endettée et subit une restructuration juridique. En Espagne, ils ont peur parce que le propriétaire actuel est Al-Thani et il a laissé une dette incroyable.» Même son de cloche de la part de Juan Carlos Navarro, journaliste pour Fichajes.net. «Je pense que cela pourrait être le salut de Malaga, qui est sous administration judiciaire depuis cinq ans et qui a de nombreux problèmes sportifs. C’est également un club important car il dispose d’une académie solide et Malaga est l’une des plus grandes villes d’Espagne. À Malaga, si vous êtes prêt à vraiment investir, ils vous accueilleront certainement.» En voyant ce que QSI a fait du PSG, Malaga et ses supporters devraient être rassurés en cas d’arrivée de la société d’investissement qatarie.