Le FC Barcelone n'a pas dit son dernier mot pour Erling Haaland

Dans le cadre de la 31ème journée de Liga, le FC Barcelone se déplacera, ce dimanche à 21 heures, sur la pelouse de Levante avec la ferme intention de retrouver sa place de dauphin du Real Madrid, provisoirement laissée au Séville FC. Un enjeu sportif important pour des Blaugranas invaincus lors des 14 derniers matches toutes compétitions confondues et toujours en course en Ligue Europa. Et si les performances sont à la hauteur des attentes d'un tel club depuis l'arrivée de Xavi sur le banc catalan, les dirigeants catalans préparent d'ores et déjà l'avenir. Dans cette optique, comment ne pas parler du prodige Erling Haaland (21 ans) ? Régulièrement cité du côté du Real Madrid et de Manchester City, l'international norvégien (17 sélections, 15 buts) reste pourtant bel et bien dans le viseur du Barça, prêt à tout pour s'arracher ses services.

Comme le rapporte Mundo Deportivo dans son édition du jour, le Barça continue en effet de jouer ses tours discrètement, et ce malgré la folle concurrence dans ce dossier. Que ce soit Manchester City, qui avait presque convaincu l'attaquant nordique, le Real Madrid, qui aimerait faire coup double avec Kylian Mbappé ou encore le Bayern Munich, qui le voit comme le digne successeur de Robert Lewandowski, le natif de Leeds attise les plus grandes convoitises. Un sprint final auquel le Barça compte donc bien participer, et ce malgré les différents messages pessimistes effectués dernièrement par le président des Culés, Joan Laporta. «Nous n'allons pas intégrer de joueur qui modifie le système salarial», déclarait notamment le boss des Catalans lors d'un entretien avec la Televisión Española.

Le Barça sera bien présent dans le sprint final !

Pourtant si le Catalan a tenu à rappeler la nouvelle politique du club barcelonais en matière de transfert et de salaire (beaucoup plus stricte qu’auparavant), son discours ne semble pas avoir freiné les intentions du club d'enrôler le buteur norvégien. Voyez plutôt une stratégie car c'est bien de cela qu'il s'agit. En jouant la carte de la discrétion totale, le Barça souhaite ainsi rattraper son retard évident face aux Citizens et aux Merengues sur le plan économique. Une attitude aux allures de pari qui ne doit par ailleurs pas faire oublier un atout précieux dont dispose toujours les Culés : Xavi. Présent à Munich après la resplendissante victoire des siens face au Real Madrid (4-0), le coach barcelonais a, en effet, expliqué à Haaland le projet qu'il comptait mettre en place avec lui.

Un discours qui, semble-t-il a convaincu le serial buteur des Marsupiaux, impressionné notamment par le niveau de jeu affiché du Barça. Dès lors, le Barça sait que Haaland est ravi du projet de Xavi et que des doutes lui sont même venus à l'esprit sur l'opportunité de signer à City. Dans cette optique, les dirigeants catalans ont donc fait savoir à Mino Raiola qu'ils étaient toujours intéressés, tout en demandant au représentant du Norvégien de compter sur eux dans ce sprint final. Alors que la réponse définitive du principal concerné est attendue avant la fin du mois d'avril, Mundo Deportivo précise que certaines sources parlent même d'une récente rencontre entre les "poids lourds" du Barça et Raiola à Marbella. Une information non confirmée par le Barça mais qui va clairement dans le sens de la stratégie affichée par les Culés : faire savoir à Raiola que son protégé reste une cible prioritaire.

Reste désormais à savoir si le FC Barcelone sera en capacité de s'aligner sur les commissions désirées par l'agent du buteur du BvB mais également de son père. Là-encore, les très bonnes relations entre Laporta et Raiola - ce qui ne peut être dit de l'agent et de Pep Guardiola, entraîneur de City, ni de Florentino Pérez, à cause du transfert avorté de Paul Pogba au Real Madrid - pourraient être déterminantes. Dès lors, si le club catalan semble en mesure de payer l'indemnité de transfert à Dortmund et que le salaire pourrait lui être ajusté avec le joueur, c'est le montant exact des commissions et comment effectuer ce paiement qui resterait l'ultime problématique. On pourrait alors imaginer une proposition de différé pour régler cette barrière. Une chose est en tout cas actée. Alors que le dénouement approche, le Barça compte bien se lancer à corps perdu dans cette lutte finale pour s'offrir les services d'Erling Haaland.