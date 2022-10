Le fiasco du football espagnol fait grand bruit en Europe !

La suite après cette publicité

L'Espagne est au fond du trou

Si Giovanni Simeone, auteur d'un doublé, a vécu une belle soirée avec Naples, que dire de celle vécue par son père Diego Simeone. L'Atlético de Madrid ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après son match nul 2-2 contre le Bayer Leverkusen. Plus que l'élimination, c'est le scénario cruel qui fait bondir en Espagne. C'est simple, le journal AS parle d'une «nuit de terreur». Le Belge Yannick Ferreira Carrasco est illustré sur la Une du quotidien espagnol puisqu'il a manqué le penalty de la gagne. Un penalty accordé alors que Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre, avait sifflé la fin du match. Mais la VAR est intervenue pour désigner le point de penalty. Auteur du premier but des Colchoneros, le Belge prenait ses responsabilités mais butait sur le portier. Saul avait suivi mais envoyait le ballon sur la barre avant que Reinilo ne le reprenne… mais son tir était dévié par le pauvre Carrasco. Un scénario complètement fou et en Espagne, on a beaucoup de mal à s'en remettre. Pour le journal Marca, «c'est tout simplement impossible de faire plus cruel». Les Colchoneros se contenteront de l'Europa League. Et cette édition sera particulièrement intéressante aux vues des équipes reversées…

La terrible désillusion du Barça

Car oui cette année, le Real Madrid sera probablement le seul représentant du football espagnol en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le Séville FC a encore un mince espoir de se qualifier, mais l'Atlético de Madrid est passé à la trappe, tout comme le FC Barcelone. Avant la rencontre face au Bayern Munich, les hommes de Xavi étaient déjà au courant puisqu’un peu plus tôt, l'Inter avait mis fin à tout suspens en s'imposant 4-0 face au Viktoria Plzen. Le choc face aux Bavarois comptait donc pour du beurre. Et bien face à sa bête noire, le Barça a de nouveau subi une nouvelle humiliation en s'inclinant 3-0. «Ciao. Kaputt» écrit froidement Mundo Deportivo dans son édition du jour. Un terrible coup de massue pour la Catalogne après les investissements réalisés lors du mercato estival. Le journal Sport évoque un «échec consommé», en illustrant avec une photo des joueurs dépités devant un public du Camp Nou qui aura été derrière eux jusqu'au bout. L'Esportiu parle de «pénitence» de son côté. En Allemagne, le journal Bild glisse un petit tacle à Robert Lewandowski. «Victoire de groupe pour le Bayern, relégation pour Lewandowski», peut-on lire. Entre le Barça et l'Atlético de Madrid, le fiasco du football espagnol est total.

La presse italienne se moque du Barça

Si l'heure est à l'enterrement en Espagne, en Italie, on célèbre la qualification de l'Inter ! Les Nerrazzuri n'étaient pas annoncés favoris dans ce groupe de la mort et pourtant, c'est bien eux qui disputeront les huitièmes de finale. La presse italienne se permet même de narguer leur victime du soir. «Ciao le Barça», lâche le Corriere dello Sport sur sa Une ! Face au Viktoria, les Intéristes n'ont pas laissé place au suspens. Auteur d'un doublé, Dzeko a indiqué la marche à suivre à ses coéquipiers. Pour Tuttosport, la fête est même triple. «Huitième, Lukaku et argent», peut-on lire. Et oui, Big Rom a fait son grand retour et de la meilleure des manières puisqu'il a participé à la fête avec un but. «Un plein d'Inter», se réjouit La Gazzetta dello Sport. Pour le Quotidiano Sportivo, «l'Inter a forcé pour se faire une place parmi les grands». Une nouvelle soirée de Ligue des Champions pleine de rebondissements, marquée donc par le fiasco des représentants espagnols.