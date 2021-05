L'AEK Athènes pense à Claude Puel et Julien Stéphan

La fin de saison approche en Grèce puisque la 36e et dernière journée va se disputer ce week-end et du côté de l'AEK Athènes, on pense déjà au prochain exercice. Récemment, Ouest-France expliquait que le défenseur du Stade Rennais Damien Da Silva était dans le viseur du club grec. Une information que confirme ce samedi le média local SporTime. Mais d'autres informations sont dévoilées, notamment au sujet de l'entraîneur.

Pour remplacer l'Espagnol Manolo Jiménez, sous contrat jusqu'en 2022 mais sur le départ, les Kitrinomavroi pensent à deux entraîneurs français : Claude Puel et Julien Stéphan. Le premier est toujours en poste à l'AS Saint-Etienne avec un bail jusqu'à l'été 2022. Le second, limogé par le Stade Rennais en mars, est actuellement libre. SporTime ne donne pas de tendance mais l'AEK vise bien le marché français, même pour son futur coach.