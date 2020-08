Journal du Mercato : l'OM a plein d'idées pour son attaque, ça bouge dans tous les sens à Tottenham

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce Journal du Mercato à l'AS Monaco où le recrutement suit son cours. À la recherche d'un milieu récupérateur, l'ASM aurait jeté son dévolu sur le joueur de Schalke 04, Weston McKennie (21 ans). Le Berliner Morgenpost ajoute que l'intérêt serait réciproque, mais que Schalke attendrait au moins 25 M€ pour lâcher son joueur.

À Bordeaux, François Kamano serait sur le départ. L'ailier guinéen devrait filer du côté de la Russie et du Lokomotiv Moscou. Selon Sport24, le club moscovite et les Girondins seraient tombés d'accord pour le transfert du joueur aux alentours de 7 M€.

Enfin du côté de Montpellier, Petar Skuletic pourrait vivre ses derniers moments en tant que joueur du MHSC. C'est Michel Der Zakarian qui l'a annoncé en conférence de presse. Pour rappel, l'international serbe de 30 ans était prêté à Sivasspor (Turquie) lors des six derniers mois.

Le focus du jour en France

Le premier focus du jour concerne la France et l'Olympique de Marseille. Dimanche, après la victoire des Phocéens en amical à Nîmes (1-0), André Villas Boas a indiqué attendre encore deux recrues lors de ce mercato. Un latéral gauche et un attaquant pour venir jouer la doublure de Dario Benedetto.

Pour ce qui est du latéral, une piste se dégage. Elle mène au joueur de Valence, prêté la saison passée à Famalicão, Alex Centelles (20 ans). Super Deporte révèle que Pablo Longoria apprécierait tout particulièrement le profil du jeune latéral espagnol.

Mais c'est surtout en attaque que les Marseillais multiplient les idées. Un temps annoncé à l'OM, M'Baye Niang (Rennes) ne viendra finalement pas et la direction phocéenne s'active pour trouver une autre option. Les dirigeants olympiens auraient dans un premier temps misé sur la jeunesse en proposant 10 M€ pour le Mexicain de Chivas, José Juan Macias, mais cette offre pourrait ne pas suffire. En effet, ESPN Deportes révèle que la Real Sociedad aurait proposé un peu moins de 13 M€ à son homologue mexicain pour s'offrir les services du buteur de 20 ans. Autre piste, celle menant à Gianluca Scamacca (Sassuolo), mais là encore, le club italien attend 15 M€. Une somme que l'OM ne semble pas encore prêt à mettre.

Pour cette raison, les Marseillais pourraient se tourner vers des profils plus expérimentés. Ryan Babel (33 ans), poussé vers la sortie à Galatasaray et Max-Alain Gradel, sur le marché après la relégation du Toulouse FC, sont ainsi dans le viseur phocéen.

Enfin, dans le sens des départs, L'Équipe révèle que Florian Thauvin pourrait faire l'objet d'une approche de l'Atalanta. À un an de la fin de son contrat, le champion du monde 2018 pourrait représenter une grosse rentrée d'argent pour les dirigeants marseillais.

Les infos du jour à l'étranger

On poursuit à l'étranger avec le feuilleton de l'été : le transfert de Jadon Sancho à Manchester United. Hier, le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, indiquait que les discussions à propos de l'international anglais étaient closes. Visiblement pas assez pour décourager la direction mancunienne. Selon Sky Sports, les Red Devils espèrent toujours faire signer Sancho. Le média britannique qui rappelle également que Zorc avait fait la même déclaration concernant Ousmane Dembélé, avant que le Français ne rejoigne finalement le FC Barcelone. Manchester peut donc encore y croire.

En Espagne, Zinedine Zidane a fait son choix concernant Martin Odegaard. Prêté la saison passée à la Real Sociedad, le meneur de jeu norvégien devrait retrouver Madrid la saison prochaine. AS explique dans ses colonnes que le coach merengue aurait signifié au joueur qu'il comptait bel et bien sur lui pour le prochain exercice. Le Real Madrid aurait également décidé de conserver Dani Ceballos, qu'Arsenal espérait pouvoir garder une saison de plus en prêt.

De son côté, le Betis Séville est à la recherche d'un gardien pour épauler Joel Robles et aurait ciblé Claudio Bravo (37 ans). En fin de contrat à Manchester City, AS avance que le gardien chilien pourrait arriver libre du côté de l'Andalousie.

Toujours en Espagne, Francis Coquelin (Valence) a passé sa visite médicale et devrait s'engager dans les prochaines heures avec Villarreal. AS qui ajoute que Dani Parejo (31 ans) pourrait effectuer le même chemin et s'engager avec le sous-marin jaune. La Cadena COPE, qui surenchérit en expliquant que l'officialisation pourrait intervenir mercredi ou jeudi.

Enfin, Sky Sports annonce que le milieu de terrain de Leicester, Nampalys Mendy (28 ans) est tout proche de rejoindre Al Sadd (Qatar). L'ancien pensionnaire de l'AS Monaco et de l'OGC Nice évoluera sous les ordres de Xavi et aux côtés de Santi Cazorla.

Le focus du jour à l'étranger

Le deuxième focus du jour nous emmène dans le nord de Londres, du côté de Tottenham. Les Spurs accueillent leur première recrue de l'été en la personne de Pierre-Emile Höjbjerg. Le milieu de terrain de Southampton, a passé sa visite médicale aujourd'hui et s'engage contre un chèque d'environ 17 M€. Dans le sens inverse, les Saints récupèrent le défenseur Kyle Walker-Peters. The Telegraph évoque une indemnité de transfert aux alentours de 13 M€.

Toujours dans le sens des départs, Tottenham pourrait faire le tri en défense. Serge Aurier devrait quitter le club cet été. Le latéral ivoirien aurait même déjà trouvé un accord avec l'AC Milan. Selon Sky Sport, la direction des Spurs attendrait au minimum 20 M€ pour lâcher son joueur. Danny Rose, prêté à Newcastle cette saison ne devrait pas revenir au club. Jan Vertonghen, en fin de contrat, a d'ores et déjà annoncé qu'il quitterait le club en fin de saison. Enfin, le défenseur argentin Juan Foyth ne devrait pas non plus être retenu en cas d'offre intéressante.

Chez les jeunes, Troy Parott a été prêté du côté de Milwall, en Championship. Oliver Skipp et Ryan Sessègnon pourraient lui emboîter le pas. The Telegraph révèle que l'Ajax est d'ores et déjà venu aux renseignements pour le second, ainsi que Fulham, son ancien club, récemment promu en Premier League. Autre mouvement chez les espoirs du club, celui de TJ Eyoma, prêté une saison à Lincoln City, en League One.

Enfin, deux Français sont dans le viseur de l'Inter : Moussa Sissoko et surtout Tanguy Ndombélé. L'ancien Lyonnais, dont les relations avec José Mourinho ne sont pas au beau fixe, pourrait quitter le nord de Londres cet été. Selon nos informations, le Bayern Munich et le FC Barcelone sont également intéressés par le profil du milieu de 23 ans.

Dans le sens des arrivées, les Spurs seraient intéressés à l'idée de récupérer le défenseur Milan Skriniar (Inter) dans la transaction Ndombélé, à en croire Tuttosport. Devant, L'Équipe révèle que la direction londonienne garderait un œil sur l'attaquant du FC Metz, Habib Diallo. Le club lorrain qui attendrait entre 15 et 20 M€ pour lâcher son avant-centre.

Les principaux officiels du jour

Et puis c'est officiel ! Pierre-Emile Höjbjerg est un joueur de Tottenham. Le milieu de terrain danois s'engage pour cinq ans avec les Spurs contre 17 M€. De son côté, le latéral droit Kyle Walker-Peters effectue le chemin inverse. Le défenseur anglais s'engage pour 5 ans avec Southampton, lui qui était prêté au club cette saison.

Liverpool tient sa première recrue. Kostas Tsimikas, latéral gauche de 24 ans, a signé un contrat longue durée avec les Reds hier. Il arrive de l'Olympiakos.

Marcos Rojo revient à Manchester United. Le défenseur central argentin était prêté à Estudiantes La Plata cette saison. Les négociations se poursuivent entre les deux clubs pour qu'il reste. Mais en attendant, Rojo a annoncé son retour à Manchester.

Nico Gaitan s'est trouvé un nouveau challenge. Le milieu offensif, après 6 mois à Lille, s'est engagé avec Braga au Portugal. Il a signé un an plus une année en option.

Fin de l'aventure au Real Madrid pour Alphonse Areola. Le club merengue a communiqué officiellement sur la fin du prêt du champion du monde 2018. Il retourne donc au PSG.

En France, Christophe Herelle débarque à Brest. Le défenseur de Nice vient de signer un contrat de 4 ans avec le club breton. Il portera le numéro 23.

Kamil Glik quitte officiellement l'AS Monaco. Après 4 saisons en Principauté, l'international polonais retourne en Italie, à Benevento jusqu'en 2023.

Nantes a prêté Lucas Evangelista avec option d'achat au club brésilien du Red Bull Bragantino. Le prêt durera un an.

Enfin, Grenade annonce avoir levé l'option d'achat pour Maxime Gonalons (31 ans), prêté cette saison par l'AS Roma. Le milieu de terrain formé à l'Olympique Lyonnais s'inscrit donc la durée en Andalousie, avec un contrat jusqu'en juin 2023.

