Liverpool : Trent Alexander-Arnold a frôlé la mort !

L’histoire est glaçante et n’a pas tardé à faire la Une de tous les journaux outre-Manche. Actuellement sous les couleurs de Liverpool, et ce jusqu’en juin 2025, Trent Alexander-Arnold est passé tout proche d’un véritable drame. Alors que la tempête dévastatrice «Babet» fait actuellement des ravages au Royaume-Uni - avec d’ores et déjà trois morts à déplorer - l’international anglais de 25 ans (21 sélections, 2 buts) a évité le pire.

Victime d’un accident de voiture, vendredi, le natif de Liverpool, auteur d’une passe décisive en sept rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, est aujourd’hui considéré comme un véritable miraculé par les tabloïds britanniques. «Il a évité la mort de quelques centimètres», indique de son côté The Sun. Sur la route mouillée de Knutsford, dans le Cheshire, et à bord de son Range Rover, le joueur des Reds a, en effet, vu un pylône à haute tension s’écraser à quelques centimètres de son véhicule…

Un accident choquant, TAA miraculé !

Plus précisément, l’intéressé a dû faire une embardée pour éviter l’unité de puissance haute tension et est entré en collision avec une BMW X5… La ligne électrique, qui pèse une demi-tonne, s’est finalement écrasée sur l’autre véhicule… Heureusement pour les différents protagonistes, Alexander-Arnold et le conducteur de la BMW s’en sortent finalement indemnes. De son côté, le Daily Mail précise, également, qu’il s’agit d’un véritable miracle.

Plus tard dans la matinée de vendredi, la police a été appelée sur les lieux et l’alimentation électrique passant par l’énorme pylône a été coupée. De son côté, Alexander-Arnold, qui ne compte finalement que des dégâts matériels avec un Range Rover totalement brisé, a ensuite participé à l’entraînement collectif avec Liverpool avant le derby de la Merseyside, ce samedi, contre Everton à Anfield, où il devrait débuter. Plus de peur que de mal…