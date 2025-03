Véronique Rabiot se fait allumer en Italie

Véronique Rabiot fait parler d’elle ces dernières semaines. Lors du dernier Classique PSG-OM, elle a été prise pour cible par les supporters parisiens, qui avaient d’ailleurs déployé des banderoles insultantes à son encontre. Ce qui l’avait d’ailleurs choqué. Dans la foulée, elle avait multiplié les interviews pour faire part de son mécontentement. Quelques jours plus tard, elle a été choisie par France 2 pour s’asseoir dans les fameux fauteuils rouges durant le numéro de Complément d’Enquête consacré au PSG et à Nasser Al-Khelaïfi.

Ce lundi, la mère et agent d’Adrien Rabiot fait couler de l’encre en Italie, où son fils a joué à la Juventus. Lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini, ancien dirigeant de l’AS Roma, a été invité à s’exprimer au sujet du joueur qu’il aurait aimé avoir avec lui. «Le seul vrai grand regret, c’est Rabiot, tout est de la faute de sa mère, Véronique. L’année précédente, le PSG m’avait donné plus de 30 millions pour Marquinhos, je ne pouvais pas le récupérer à zéro (euro). Quand elle l’a entendu, elle est devenue folle. Elle détestait le PSG, mais peut-être voulait-ell aussi l’argent de la compensation, en plus des 3 millions de commission. Je me rappelle que (Frédéric) Massara faisait la traduction, mais il avait honte de traduire toutes les insultes que je lui disais.» L’homme de 70 ans a visiblement été marqué par sa rencontre avec Véronique Rabiot.