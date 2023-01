OM : un Valentin Rongier taille patron

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille a fait une super opération comptable en Ligue 1. Les Phocéens, en l’emportant contre Troyes (2-0), ont profité du nul de Lens pour se rapprocher à deux points des Artésiens et de la défaite de Rennes, pour mettre à cinq points les protégés de Bruno Genesio.

L’OM, depuis la reprise du football après les fêtes de Noël, n’a pas connu le nul ni la défaite. Mieux encore, l’équipe d’Igor Tudor semble inarrêtable et ce ne sont pas les pauvres Troyens, totalement baladés ce mercredi, qui diront le contraire. Mais un homme a complètement survolé dans l’Aube. Il s’agit de Valentin Rongier.

À lire

L’Ajax arrive avec une offre de 20 M€ pour Balerdi !

Une première période de haute qualité

L’année passée sous Jorge Sampaoli il se baladait entre le poste de latéral droit et celui de milieu de terrain et cette saison, avec Tudor, c’est dans l’entrejeu qu’il s’impose. Avec le brassard de capitaine en l’absence de Dimitri Payet. Ce qui veut dire énormément dans ce club de folie qu’est l’OM.

La suite après cette publicité

Sa première période est justement complètement dingue. Il a dirigé, avec maestria, son équipe de la meilleure des façons alignant passes transversales sur passes transversales et récupérations hautes. À la fin du premier acte, les statistiques parlaient pour lui. 48 ballons touchés, 37 passes précises (94, 9% de réussite), trois duels sur trois remportés, un magnifique tir cadré du gauche et cinq passes en profondeur réussies sur six tentés. Une très belle première période.

« Je suis content et épanoui au milieu »

Le principal intéressé était ravi au micro du diffuseur, Prime : « on travaille bien à l’entraînement. Dans cette équipe, il y a un sens du sacrifice qui nous permet de ne pas penser, de tout donner pour l’équipe. Si on est à notre poste ou non, on sait comment l’équipe doit jouer. Quand je dis qu’on ne réfléchit pas trop, ce n’est pas négatif, on a un jeu huilé. On sait où sont nos partenaires, à qui on doit faire la passe et quand. Je suis content et épanoui au milieu, si le coach a besoin de moi autre part, je le ferai sans rechigner, mais je me sens très bien au milieu ».

La suite après cette publicité

Sa seconde période n’est pas mal non plus niveau statistique. Il a touché le même nombre de fois le cuir qu’en première période, ajoutant à ses statistiques une passe clé et atteignant un total de 95,2% de passes réussies. Une bien belle soirée, donc, pour le vice-capitaine de l’OM.