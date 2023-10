SPL : Al-Ahli s’impose facilement contre Al-Wehda

Ce samedi, la dixième journée de Saudi Pro League s’est poursuivie avec Al-Ahli qui recevait Al-Wehda, neuvième au classement. L’objectif des hommes de Matthias Jaissle était simple : remonter à la quatrième place et maintenir la cadence par rapport au peloton de tête. Et après une première période disputée, les joueurs de Djeddah ont pris l’avantage juste avant la pause grâce à Allan Saint-Maximin (1-0, 45+3e).

Leur avantage au score n’a finalement pas duré et le malheureux Hindi a remis les deux équipes à hauteur en marquant contre son camp (1-1, 51e). Finalement, Al-Ahli a pris le large par la suite. Alors que Roger Ibanez a redonné l’avantage aux locaux sur un corner bien tiré par Riyad Mahrez (2-1, 68e), l’Algérien y est allé de son but en fin de rencontre pour parachever le succès des siens (3-1, 84e). Avec ce succès, Al-Ahli remonte à la quatrième place et compte quatre unités par rapport au leader Al-Hilal.