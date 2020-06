PSG : la menace plane sur les Brésiliens

Si l'OL a par exemple repris le chemin de l'entraînement lundi, la reprise est fixée au 22 juin du côté du PSG. Avec quelques incertitudes concernant l'effectif dont disposera Thomas Tuchel. Le problème est que le ministère de l'Intérieur a donné pour consigne à toute personne arrivant de l'extérieur de l'espace européen d'observer une quatorzaine volontaire à domicile à leur arrivée sur le sol français.

Si elle n'est pas encore obligatoire, cette quatorzaine pourrait le devenir à partir du 15 juin, comme mentionné par L'Equipe ce mardi. Si Marquinhos est rentré dans la région parisienne mercredi dernier, Neymar et Thiago Silva, tous deux partis au Brésil, pays où l'épidémie de coronavirus se développe le plus, pour y être confinés avec leur famille, seraient alors concernés par cette mesure s'ils ne revenaient pas avant le 15 juin dans l'Hexagone. Ils rateraient alors la reprise du PSG, le 22 juin. Le quotidien sportif précise que Keylor Navas (Costa Rica) et Edinson Cavani (Uruguay) ne devraient pas être obligés d'observer une période de quarantaine à leur retour sur le territoire français.