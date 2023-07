PSG : c’est déjà compliqué entre Luis Campos et Luis Enrique !

Décidément, le Paris Saint-Germain ne changera jamais. Chaque été, après avoir promis divers changements pour se remettre sur le droit chemin après une énième désillusion européenne, le club de la capitale retombe dans ses travers. Cette année, le cas de Christophe Galtier vient même rajouter un peu d’épices à tout ça. Le coach français n’a toujours pas été officiellement démis de ses fonctions et doit en parallèle gérer ses problèmes judiciaires liés aux révélations de Julien Fournier.

Un détail qui n’en est pas un puisque cette affaire bloque actuellement tout le mercato francilien. Paris lui a toutefois déjà trouvé un successeur en la personne de Luis Enrique. Mais l’Espagnol n’a toujours pas été officiellement intronisé. Nul doute qu’il doit quand même donner son avis en interne et travailler avec Luis Campos sur le futur visage de sa future équipe. Enfin ça, c’est ce qui devrait être fait. En réalité, c’est un peu plus compliqué que ça, notamment en ce qui concerne la composition du staff de Luis Enrique.

Luis Campos également brouillé avec le staff médical

L’Équipe révèle en effet que l’ancien patron de la Roja devrait être accompagné par trois ou quatre adjoints. Les noms de Aitor Unzué (analyste vidéo), Joaquin Valdez (psychologue) et Rafel Pol (préparateur physique) sont avancés. Sauf que le quotidien prévient qu’il pourrait y avoir des étincelles. Car Luis Campos avait imposé quelques hommes lors de la nomination de Christophe Galtier et qu’il compte bien les conserver. C’est le cas des préparateurs physiques Pedro Gomez et Alberto Piernas et de l’analyste vidéo Isidro Ramon. Pour ces trois-là, Campos aurait réussi à les maintenir avec l’aval de Luis Enrique.

En revanche, le Portugais a bien plus de mal à en faire de même avec l’adjoint João Sacramento. Ce dernier avait été imposé à Galtier, mais Luis Enrique n’est pas spécialement emballé à l’idée de le conserver malgré l’insistance de Campos. Et ce n’est pas tout. Campos a décidé de se séparer de l’entraîneur des gardiens, Gianluca Spinelli. Un choix pris sans concertation avec Luis Enrique, qui a été mis devant le fait accompli alors que l’Espagnol aurait aimé travailler avec l’Italien. Enfin, le journal ajoute que le Lusitanien est également brouillé avec le staff médical en raison de nombreuses ingérences, dont son choix de titulariser Nordi Mukiele contre Marseille le 26 février, provoquant la rechute du défenseur français. Bref, Luis Campos n’a pas que des amis au PSG…