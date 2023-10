Chelsea : Malo Gusto raconte son acclimatation express

«J’ai un goût amer pour le 2e but d’Arsenal… Je pense que je dois faire mieux sur l’action, c’est de la déception, et je dois me remettre au travail pour faire mieux», déclarait Malo Gusto samedi soir pour Téléfoot, à Stamford Bridge, après le match nul entre Chelsea et Arsenal (2-2). Au terme d’une rencontre hachée sous la pluie londonienne, les Blues ont sans doute laissé passer leur chance de frapper un grand coup en mettant fin à l’invincibilité des Gunners. Mais l’erreur fatale de Robert Sanchez sur le but de Declan Rice à la 77e a fait douter les hommes de Mauricio Pochettino. En démontre notamment le mauvais marquage de Malo Gusto sur l’égalisation de Leandro Trossard (84e). Pourtant très solide - une fois de plus - sur son couloir droit, l’ex-lyonnais peut, comme ses coéquipiers, s’en vouloir de ne pas avoir récolté les trois points.

La suite après cette publicité

Titularisé dans une défense à 4 aux côtés de Thiago Silva, Levi Colwill et Marc Cucurella, à gauche, Malo Gusto a bien été aidé par Raheem Sterling pour venir contenir la fougue de Martinelli. Le jeune français né en 2003 faisait d’ailleurs son grand retour après avoir été suspendu trois matchs, suite à son carton rouge reçu contre Aston Villa fin septembre. Un début de saison loin d’être parfait pour l’ancien lyonnais, qui rend néanmoins de belles copies depuis son arrivée dans le sud-ouest de Londres. Avec 6 titularisations en 9 journées de Premier League, et 2 passes décisives, Malo Gusto assure l’intérim au poste de latéral droit, en attendant le retour à 100% de Reece James, rentré timidement en jeu face à Arsenal.

À lire

Assan Ouédraogo, la pépite allemande qui aiguise l’appétit des cadors européens

Une adaptation à vitesse grand V récompensée

Si de nombreux observateurs pointaient du doigt le choix de carrière du natif de Décines-Charpieu lorsqu’il quittait officiellement Lyon pour Chelsea, Malo Gusto a retrouvé le sourire à Londres. «Chelsea c’est un club qui m’a toujours fait rêver. Quand un club de ce calibre-là te veux, c’est une fierté, je n’ai pas hésité à venir ici. Stamford Bridge c’est le jardin, là où tout se passe. La proximité avec les fans, l’ambiance ici, c’est vraiment quelque chose de fort. À chaque fois que je rentre sur le terrain, je sais ce que je dois faire et je suis fier de porter ce maillot. C’est un rêve. J’espère remporter beaucoup de trophées avec cette équipe», confiait-il à son arrivée. Le groupe vit bien, l’effectif est jeune, talentueux, le projet est ambitieux, le tout dans une ville qui convient parfaitement au latéral droit.

La suite après cette publicité

«Je me sens très bien ici à Londres, il y a une bonne ambiance, c’est une ville un peu similaire à Paris mais c’est même encore mieux. Je suis proche de ma famille donc il n’y a rien de mieux tout simplement», dit-il pour Téléfoot. Jusqu’à présent, Malo Gusto aura montré une excellente capacité à s’intégrer au sein d’un effectif XXL, où la concurrence y est rude. De quoi plaire à Pochettino : «Il doit s’adapter à un nouveau club, celui de Chelsea où la mentalité est de gagner, on est pas juste ici pour participer mais je suis content, on croit vraiment en lui, il n’a que 20 ans, je suis très heureux.» Alors, lorsque des blessures frappent l’équipe de France durant la trêve internationale en défense, c’est le nom de Malo Gusto qui est prononcé. «Ça représente énormément de fierté. C’est un plaisir de représenter le pays. J’espère qu’il y en aura d’autres», confie le principal intéressé, entré en jeu face aux Pays-Bas (1-2).

Le retour de Reece James

Si le Lyonnais d’origine a pu se montrer à son avantage depuis le début de saison, en profitant des absences de Reece James, mais aussi celles de Wesley Fofana, Benoît Badiashile, Trevoh Chalobah voire Ben Chiwell, Malo Gusto devra sans doute se remettre au travail avec le retour du capitaine anglais dans les prochains jours. À 23 ans, Reece James est d’ores et déjà le leader de son équipe, lui, l’enfant du club. Trop souvent blessé, il n’en reste pas moins l’un des meilleurs - si ce n’est le meilleur - à son poste dans le Royaume. Beaucoup oublient parfois que le défenseur droit avait écrasé la concurrence après avoir remporté la Ligue des Champions en 2020-2021, avec un exercice 2021-2022 à 5 buts et 9 passes décisives en 26 rencontres de Premier League.

La suite après cette publicité

Malo Gusto le sait sûrement, Reece James est l’emblème des Blues, surtout avec le départ de Mason Mount, ancien chouchou du Bridge, et celui de Cesar Azpilicueta, parti profiter du soleil en Espagne à 34 ans. Mais l’Anglais est fragile physiquement, ce qui n’écarte en rien l’ancien lyonnais qui a probablement obtenu plus de temps de jeu que prévu depuis cet été. Factuellement, Malo Gusto est la seule menace à droite, là où la concurrence à gauche est féroce (Ben Chilwell, Marc Cucurella, Ian Maatsen). Le Français décrivait lors de Génération After sur RMC «une concurrence vraiment saine» avec l’Anglais, qui est «quelqu’un de très bien». «On se donne beaucoup de conseils, il essaie de m’aider et moi de l’aider comme je peux», rapportait Malo Gusto à propos de son concurrent numéro 1. C’est ça, aussi, la réalité des grandes écuries. Que le meilleur joue.