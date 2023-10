Premier League : longtemps mené, Arsenal revient de nulle part et accroche Chelsea

Trêve internationale achevée, Chelsea et Arsenal se livraient un duel attendu ce samedi, dans le cadre de la 9e journée de Premier League. D’un côté, des Blues rebondissants, victorieux lors de leurs deux dernières sorties en championnat, un fait suffisamment rare ces derniers temps pour être souligné - Chelsea n’avait plus enchaîné deux victoires en championnat depuis mars. De l’autre, des Gunners requinqués après une victoire qui aura tardé à se dessiner face à Manchester City quinze jours auparavant (1-0). Si l’on imaginait Arsenal surfer assez aisément sur cette dynamique, Chelsea aura longtemps su déjouer les pronostics.

La suite après cette publicité

Energiques, étouffants, et surtout inspirés, les Blues ont tout simplement livré un duel de tous les instants à leurs rivaux londoniens, du moins en première mi-temps. D’entrée, les joueurs de Mauricio Pochettino auraient pu ouvrir la marque après une relance catastrophique de Zinchenko sous pression. Mais à qui sait attendre, le temps ouvre ses portes. Seulement 12 minutes plus tard, Cole Palmer ouvrait le score sur penalty (15e, 1-0). À la suite d’un centre de Sterling, Saliba déviait maladroitement de la main le coup de tête de Mudryk. Si Chris Kavanagh ne bronchait pas à sa première impression, il désignait finalement le point de penalty après consultation du VAR.

À lire

Chelsea - Arsenal : les compositions sont là

Chelsea convaincant pendant 75 minutes, Arsenal revient de loin

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Arsenal 21 9 10 6 3 0 18 8 10 Chelsea 12 9 4 3 3 3 13 9

Amorphes, à l’image de leur capitaine Martin Ødegaard, les Gunners ont longtemps proposé un football sans relief, sans idées. Avec un soupçon de précision supplémentaire, comme sur cette frappe légèrement trop croisée de Cole Palmer (29e), Chelsea aurait d’ailleurs pu rendre l’addition plus salée dès la première mi-temps. Le néo-international français Malo Gusto, très remuant dans son couloir, aurait également pu y aller de son but après une belle combinaison avec Sterling (43e). Il n’aura finalement pas fallu attendre bien longtemps pour voir les Blues alourdir le score. Soulevé par une ambiance incandescente, Mudryk trompait David Raya d’un centre vicieux et rentrant (48e). Si son intention de départ semblait plus s’orienter vers un centre au deuxième poteau, cette deuxième réalisation de la saison devrait en tout cas lui insuffler un regain de confiance.

La suite après cette publicité

Recruté pour la qualité de son jeu au pied - qui s’apparente plus à une carence qu’autre chose depuis son arrivée -, David Raya aurait, lui, pu se muer en père Noël, mais Palmer tournait autour du pot (57e). Une balle de 3-0 sur laquelle pourront longtemps ruminer les Blues. En fin de rencontre, c’était au tour de l’autre portier espagnol, Robert Sanchez, d’enfiler le long manteau et le bonnet rouge. À la suite d’une relance totalement manquée, Declan Rice expédiait le ballon en première intention dans le but vide pour raviver les espoirs de son équipe (2-1, 78e). Il n’en fallait pas autant pour Leandro Trossard. Entré six minutes plus tôt, l’international belge, oublié par Gusto, égalisait à la réception d’un centre de Saka (2-2, 84e). Dans une fin de match complètement décousue, Arsenal repartait avec un point longtemps inespéré. Malgré cette prestation loin d’être aboutie, les Gunners conservent leur deuxième place au classement et restent invaincus en championnat cette saison. Chelsea, qui peut s’en vouloir, est 9e de Premier League.