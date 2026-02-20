Les supporters de Hambourg achètent le club pour 887 euros

Cet été, le HSV entre dans une nouvelle ère puisque les fans deviennent actionnaires. En effet, Hambourg (9e) semble franchir un cap inédit dans le football allemand. Lors d’une réunion organisée par le club, environ 500 membres présents au Volkspark ont approuvé le modèle proposé par le HSV Supporters Trust, permettant aux supporters, de participer financièrement au département professionnel du club, (la HSV Fußball AG & Co KGaA), par l’achat d’actions comme indique le média Bild. Le président de l’actuel neuvième du championnat, Henrik Köncke, a d’ailleurs qualifié ce moment d’histoire pour la formation.

« Pour nous, c’est une étape historique. C’est la première participation basée sur les fans à un club professionnel en Allemagne. C’est le versement pour le chapitre que nous voulons écrire au HSV ». Le lancement des ventes est prévu pour mai ou juin 2026, avec des parts à partir de 887 euros pour les particuliers et 18 870 euros pour les entreprises, chaque participant disposant d’une voix à l’assemblée générale, quel que soit le montant investi. Cette campagne coïncidera avec la fin de saison de Bundesliga, offrant une vente exclusive aux membres. Köncke a également voulu ajouter un propos sur la manière de procéder, notifiant un développement bénéfique. « Nous nous sommes très bien positionnés et développés économiquement au cours des dernières années. Maintenant, il s’agit pour nous d’être prêts pour les années à venir ».