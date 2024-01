EdF : Jordan Veretout voit grand avec l’Euro 2024

Performant cette saison avec l’OM où il est probablement le meilleur milieu de terrain (24 matches, 3 buts, 4 passes décisives), Jordan Veretout voit les choses en grand. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’international français (6 sélections) a indiqué que l’objectif Euro 2024 avec les Bleus était toujours dans un coin de sa tête.

La suite après cette publicité

«L’Euro 2024 ? Bien sûr que c’est un objectif. Quand on a déjà goûté à l’équipe de France, disputé une Coupe du monde, on a envie d’y retourner. Il y a aussi des joueurs performants ailleurs. C’est à moi de donner le maximum et ça passe par d’excellents matchs avec l’OM, et pourquoi pas être appelé au mois de juin.» Au regard de la forte concurrence au poste (Zaïre-Emery, Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, Fofana…), le Marseillais pourrait se retrouver en balance pour l’ultime place au milieu avec son ancien coéquipier Matteo Guendouzi, brillant avec la Lazio.