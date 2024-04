La grosse punition du FC Barcelone à Ronald Araujo

Il fut, malgré lui, l’un des principaux artisans de la qualification du PSG face au FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. Pourtant excellent lors du match aller en terres parisiennes, puis encore solide sur la première demi-heure de jeu au retour, Ronald Araujo a écopé d’un rouge a priori évitable, faisant chuter Bradley Barcola en situation de dernier défenseur. Le tout, alors que Ter Stegen pouvait éventuellement sortir dans les pieds du Parisien, et qu’un but n’aurait pas forcément mis les Catalans dans une situation si difficile…

Un carton rouge évitable qui a mis le PSG dans un contexte très favorable, et qui semble d’ailleurs avoir créé une petite fracture dans le vestiaire barcelonais, puisqu’İlkay Gündoğan a un peu repris de volée son partenaire publiquement après le match. Ce qui n’a pas plu au principal concerné, ni à d’autres membres du vestiaire. Quoi qu’il en soit, l’image de l’Uruguayen a été un peu entâchée auprès de l’opinion publique et de certains fans, déçus et qui pointent du doigt le défenseur central comme principal responsable de l’élimination.

Araujo déclassé

Et le FC Barcelone pourrait aussi le punir d’une façon assez drastique. Comment ? En le vendant, tout simplement. Sport indique que le club a placé le joueur sur le marché, et que toute offre sera écoutée. Un temps intransférable et considéré comme un des futurs tauliers du club aux côtés de Pedri et Gavi, Ronald Araujo a créé quelques doutes en interne suite à ce match contre Paris et il ne fait plus l’unanimité.

L’explosion de Pau Cubarsi et la belle cote du joueur sur le marché, alors que la situation financière du club est très difficile, font que la direction pense à récupérer un gros chèque avec des conséquences sportives moins grave qu’avant l’apparition du premier nommé. Le Bayern Munich reste très intéressé par ses services et pourrait formuler une grosse offre lors du mercato estival…