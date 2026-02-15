Menu Rechercher
Nice : Claude Puel donne des nouvelles d’Elye Wahi

Par Josué Cassé
1 min.
Elye Wahi à Nice @Maxppp
Lyon 2-0 Nice

Ce dimanche soir, à Lyon, Elye Wahi s’est écroulé après un contact anodin avec Hans Hateboer au bout de quelques secondes. Après avoir été pris en charge par les soigneurs et avoir essayé de revenir sur la pelouse, le natif de Courcouronnes a fondu en larmes et a finalement cédé sa place à Kail Boudache au bout de cinq minutes de jeu.

Après la rencontre, son entraîneur, Claude Puel, a rapidement donné des nouvelles de son protégé. «On verra on passera des examens demain, il a une belle entorse sur le ballon contré, voilà», a déclaré le coach des Aiglons. Il faudra donc un peu de patience avant de connaître le diagnostic exact.

