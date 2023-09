Montpellier HSC - Stade Rennais : les compositions officielles

Pour la 6ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplace à La Mosson pour affronter Montpellier ce dimanche après-midi (rencontre à suivre en direct sur FM). Début de saison difficile pour les hommes de Genesio qui n’a gagné qu’une seule fois pour 4 matchs nuls consécutifs et une équipe qui peine à se mettre en route alors que les objectifs de qualification européenne sont affichés. Les Rennais ont réussi leur début européen ce jeudi contre le Maccabi Haifa à domicile avec un succès 3-0, de quoi enfin lancer leur saison en Ligue 1. En face, les Montpelliérains pointent seulement à la 15ème place avec une seule victoire, c’était contre Lyon au Groupama Stadium. Ils doivent eux aussi lancer leur saison en Ligue 1 pour s’éloigner rapidement de la zone rouge. Le MHSC reste sur une victoire lors de la dernière réception de Rennes, 1-0 en avril dernier.

Pour ce qui est des XI, Genesio garde le même que contre le Maccabi Haifa jeudi. Yildirim et Salah enchaînent avec Blas et Doué pour le quatuor offensif. La défense ne bouge pas non plus, Turffert et Assignon sur les côtés, Theate et Omari dans l’axe. Der Zakarian lui garde son 4-2-3-1 avec Lecomte dans les buts, Kouyaté et Omeragic en défense centrale. Chotard et Ferri au milieu derrière Fayad. Puis Khazri et Savanier pour alimenter Adams.

Les compositions d’équipes :

Montpellier HSC : Lecomte - Sacko, Omeragic, Kouyaté, Sylla - Chotard, Ferri- Fayad, Savanier (cap.) Khazri - Adams.

Stade Rennais : Mandanda - Assignon, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud (cap.), Matic - Doué, Blas, Salah - Yildirim.