Coups et menaces de mort : l’incroyable coup de sang de Sergio Conceiçao

Coach du FC Porto connu pour son tempérament de feu, le Portugais Sérgio Conceiçao (49 ans) a souvent du mal à contenir son caractère volcanique. Selon El Desmarque, il aurait eu un sacré coup de sang en Espagne. Alors que c’est la trêve internationale et que nombreux de ses joueurs sont en sélection, le technicien portugais était à Cartaya dans la province de Huelva pour assister à la Coupe Gañafote impliquant des jeunes joueurs. Lors de la finale entre le FC Porto et le Séville FC, Sérgio Conceiçao aurait alors perdu ses nerfs. Réprimandant l’arbitre depuis les tribunes et bloqué par les agents de sécurité qui l’ont empêché de sauter sur le terrain, le coach portugais aurait même à l’issue du match couru après l’arbitre pour le gifler avec d’autres individus, ce qui a nécessité l’intervention de la Guarda Civil.

Le maire Manuel Barroso qui était présent a expliqué les faits sur Antena Huelva Radio : «nous regrettons un événement tragique survenu dans l’enceinte sportive, notamment à cause de l’image que nous donnons aux plus petits dans le monde du sport. Il y avait deux individus qui l’insultaient (l’arbitre ndlr) et essayaient de sauter sur le terrain […] Au coup de sifflet final, une employée m’a appelé. Elle m’a dit qu’ils venaient de sauter sur le terrain pour attaquer l’arbitre. J’ai couru pour le soutenir. Je me tenais entre eux en faisant office de bouclier tout en leur demandant qui étaient-ils pour sauter sur le terrain de cette façon. Avec une attitude grotesque et arrogante, ils me disent : 'Tu ne sais pas à qui tu parles’. Puis ils commencent à m’insulter, à me manquer de respect et ils me poussent […] Plus tard, j’ai découvert qu’il était l’entraîneur de l’équipe première de Porto. Je lui ai dit quand je l’ai découvert : 'N’as-tu pas honte d’être à la tête de cette entité, de me manquer de respect et même de m’attaquer ?' Mais ensuite il a continué à me manquer de respect et a même menacé de me tuer.» Le maire a confirmé avoir porté plainte contre Sergio Conceiçao suite à cela.