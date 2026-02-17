Borussia Dortmund-Atalanta : les compositions sont tombées

Place aux barrages de la Ligue des Champions 2025/26. Seulement 17e de la phase de ligue, le Borussia Dortmund accueille ce mardi soir l’Atalanta (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Un duel particulièrement intéressant à suivre puisque le vainqueur de cette double confrontation défiera Arsenal ou le Bayern Munich en 8e de finale.

Les Allemands se présentent dans un 3-4-2-1 classique avec une défense Reggiani-Anton-Bensebaini. Ryerson et Svensson seront les pistons du soir, encadrant une paire Bellingham-Nmecha. En pointe, Guirassy sera soutenu pour Beier et Brandt. En face, la Dea évoluera dans le même schéma puisque Kossounou, Djimsiti et Kolasinac forment la défense, derrière un milieu composé par De Roon et Ederson. Zappacosta et Bernasconi sont dans les couloirs, Pasalic et Zalewski évoluant derrière Scamacca.

Les compositions :

Borussia Dortmund : Kobel - Reggiani, Anton, Bensebaini - Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson - Beier, Brandt - Guirassy.

Atalanta : Carnesecchi - Kossounou, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi - Pasalic, Zalewski - Scamacca.

