Manchester City : Ederson aimerait tirer des penaltys

Dernier rempart efficace de Manchester City depuis 2017, Ederson (27 ans) sait pourtant faire plus de choses que garder un but. En conférence de presse, le Brésilien a confié qu'auparavant dans sa carrière, on lui laissait le droit de tirer les coups francs et même des penaltys. Mais depuis qu'il évolue au plus haut niveau, il n'a plus vraiment le droit, ce qu'il semble regretter.

«Quand je jouais à Rio Ave (2012-2015), j’ai frappé des coups francs. C’était à l’époque, et à City, on a ce qu’il faut à ce niveau. En revanche, je suis le meilleur tireur de penalty, mais on ne m’a pas choisi pour les tirer.» De quoi faire réfléchir Pep Guardiola et mettre la pression sur les tireurs attitrés ? Rien n'est moins sûr et Ederson s'est sans doute fait une raison depuis un moment.