PL : Manchester City s’impose grâce à un Foden XXL et reste en course pour le titre

Ce dimanche, Manchester City avait manqué l’occasion de frapper fort dans la course au titre. Face à Arsenal, les Cityzens n’avaient pu faire mieux qu’un triste 0-0. Il fallait donc se rattraper face au Aston Villa d’Unai Emery. Ce n’était pas chose aisée pour la formation de Pep Guardiola. Mais plus inspiré, City a su gérer la rencontre pour prendre les trois points dans ce match grâce à un très grand Phil Foden.

C’est d’abord Rodri qui ouvrait la marque sur un service de Doku. Ensuite, c’est Phil Foden qui a régalé les siens avec une prestation XXL ponctuée d’un triplé. L’international anglais a trouvé le chemin des filets à trois reprises. Entre temps, Jhon Duran avait égalisé et pensait faire douter une équipe de Manchester City qui a tenu bon et qui reste en course pour le titre.