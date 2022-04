Real Madrid : Carlo Ancelotti assume sa dépendance à Karim Benzema

La suite après cette publicité

Avant le match retour contre Chelsea prévu mardi soir en quarts de finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti était présent, ce vendredi, en conférence de presse. L'occasion pour l'entraîneur madrilène de revenir sur le niveau de jeu impressionnant affiché actuellement par Karim Benzema. Auteur d'un triplé à l'aller, l'attaquant international français totalise par ailleurs 37 buts et 13 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues. Des statistiques stratosphériques et un rendement vital pour les Merengues, plus fragiles en son absence.

Devant les journalistes, Carlo Ancelotti n’a d'ailleurs pas nié que son équipe était dépendante de son buteur : «cela ne me gêne pas ! Je suis même heureux d'être dépendant d'un attaquant avec ce rendement. Dans le passé, les attaquants restaient dans la surface pour pousser le ballon au fond dès que possible. Aujourd'hui, ils doivent faire plus. Les attaquants modernes doivent attaquer la défense, ils doivent se battre. A mon avis, Karim est l'attaquant moderne ultime», a ainsi avoué l'Italien devant la presse. Une chose est sûre, au Santiago Bernabeu, KB9 aura une nouvelle fois occasion de briller et ainsi espérer rejoindre les demi-finales de cette prestigieuse C1.

