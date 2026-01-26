Menu Rechercher
Dro Fernandez attendu aujourd’hui à Paris

Par Aurélien Macedo
1 min.
Dro Fernández @Maxppp

Censé être la première recrue du mercato hivernal du Paris Saint-Germain contre un chèque de 8 millions d’euros, Dro Fernandez (18 ans) va s’engager dans les prochaines heures avec le club de la capitale française. D’après Fabrizio Romano, il est attendu ce lundi à Paris afin de passer sa visite médicale.

Commençant déjà à suivre ses futurs coéquipiers sur les réseaux sociaux, Dro Fernandez est sur le départ vers le club francilien. Le milieu de terrain espagnol vainqueur de la Youth League 2025 a été convaincu par le discours de Luis Enrique alors qu’il n’avait plus qu’un an et demi de contrat avec le FC Barcelone.

Pub. le - MAJ le
