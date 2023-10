Florentino Pérez accusé de corruption !

Si tout va pour le mieux en Liga, avec un Real Madrid en tête du championnat qui compte 21 points en 8 journées, le club espagnol est visé par une étrange affaire. Récemment, le FC Barcelone était accusé de délit de corruption, mais un ancien commissaire de police assure Florentino Perez d’avoir "soudoyé des arbitres avant le Barça". Des accusations graves signées José Manuel Villarejo, invité sur la radio catalane Rac1, qui n’a pas gardé sa langue dans sa poche en s’en prenant également à l’ex-président barcelonais Sandro Rosell (2010-2014).

La suite après cette publicité

«Dans une série de conversations, Sandro Rosell est pointé du doigt avec d’autres personnalités catalanes liées à l’indépendance. J’ai pris les premières dispositions et j’ai vu qu’il n’avait rien à voir avec le mouvement indépendantiste, qu’il était un lobbyiste dans le monde du football. La seule chose qui avait un certain intérêt, c’est qu’il avait fait des actions concernant la question des arbitres, pour truquer les matches», raconte Villarejo, qui pense que «tous les présidents» ont pris des mesures similaires, y compris Florentino Pérez. «D’une certaine manière, au Real Madrid, avant le cas Negreira, la même chose avait déjà été détectée». Dans la foulée, via un communiqué, le Real Madrid dément totalement les accusations prononcées à l’encontre de leur président : «Florentino Pérez, a ordonné la présentation immédiate de l’action judiciaire correspondante contre l’ancien commissaire Villarejo pour les fausses accusations portées sur la radio catalane RAC1.»