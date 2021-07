Euro 2020, Angleterre : Luke Shaw, la renaissance confirmée

«Peut-être que moi-même je mérite du crédit car beaucoup de gens ont peut-être douté de ma capacité à faire partie de l'équipe et jouer. Mais j'ai gardé la tête baissée, j'ai continué à travailler dur et j'espère pouvoir garder cette responsabilité pour le sélectionneur.» Voilà ce que déclarait Luke Shaw (25 ans) après sa masterclass lors de la victoire de l'Angleterre contre l'Ukraine (4-0) en quart de finale de l'Euro 2020. De quoi parfaitement résumer sa trajectoire étrange et son impressionnante montée en puissance avec Manchester United et les Three Lions, avant la finale de ce championnat d'Europe des nations ce dimanche (21h, à suivre en direct commenté sur FM).

Proud to be part of this team. One final push! See you all Sunday 🙌🏼❤️ @England pic.twitter.com/aSo3jd9HPT — Luke Shaw (@LukeShaw23) July 7, 2021

Recruté par Manchester United à Southampton pour 37,5 M€, le latéral gauche anglais arrive à Old Trafford les crampons remplis de promesses alors qu'il n'a que 18 ans. Sa progression est rapidement stoppée par une terrible blessure survenue en septembre 2015 : une double fracture ouverte de la jambe causée par un tacle assassin d'Hector Moreno, un soir de Ligue des Champions face au PSV. Il mettra évidemment de longs mois (288 jours, 51 matchs manqués) à retrouver les terrains et sa carrière a même failli prendre fin. D'autant plus que Louis van Gaal et José Mourinho n'ont pas vraiment su aider Luke Shaw a montré toutes l'étendue de ses capacités lors de leur passage sur le banc des Red Devils.

Une saison 2020-2021 canon

Mais voilà, l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer a permis au natif de Kingston upon Thames de rebondir et d'oublier ses problèmes du passé, comme nous vous l'expliquions il y a quelques mois. Terminées les blessures à répétition et les performances en dents de scie sous la houlette du Norvégien, qui a parfaitement géré le cas Luke Shaw. Étincelant sous la tunique mancunienne tout au long de l'exercice 2020-2021, l'ancien joueur des Saints a disputé 47 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 1 but et distillant 6 passes décisives. De quoi être récompensé du titre de meilleur joueur de la saison par ses coéquipiers, là où Bruno Fernandes recevait ce trophée honorifique de la part des supporters, comme Luke Shaw en 2018-2019.

Surtout, ses performances ont attiré l'œil de Gareth Southgate. Le sélectionneur des Three Lions a ainsi rappelé Shaw en mars 2021 alors que sa dernière convocation en équipe d'Angleterre remontait à septembre 2018. Sa présence dans la liste des 26 joueurs appelés pour l'Euro 2020 n'était que la récompense logique de sa très belle saison en club. Pourtant, rien ne lui prédestinait une place de titulaire au cours de la compétition face à la concurrence de Ben Chilwell, attendu comme le titulaire au poste, ou encore de Kieran Trippier.

Incroyable montée en puissance à l'Euro

Le joueur de l'Atlético de Madrid lui est même préféré à gauche par Gareth Southgate lors du premier match de poules face à la Croatie (1-0). Mais lors du nul face à l'Écosse (0-0), Luke Shaw est titularisé par le technicien anglais. De quoi marquer le début du show du défenseur de Manchester United, qui a convaincu Southgate de lui confier les clés du couloir gauche. D'autant plus que Luke Shaw a profité de l'isolement de Chilwell (cas contact) pour conforter sa place dans cet Euro. Sa montée en puissance s'est matérialisée par une performance remarquable et décisive (2 assists) contre l'Allemagne en huitième de finale (2-0). De quoi faire le plein de confiance pour Luke Shaw qui, après la Nationalmannschaft, a récidivé.

En quarts, face à l'Ukraine, il a réalisé ce qui est, à date, probablement le meilleur match de sa carrière internationale à Rome, théâtre du nouveau club de José Mourinho, ironie du sort. Shaw a été désigné homme du match par la presse britannique, la note de 9 lui étant attribuée par The Telegraph, The Guardian ou encore Sky Sports. «Je pourrais remercier beaucoup de gens, mais je pense que le plus important est évidemment Gareth, pour m'avoir fait confiance, m'avoir mis dans l'équipe et de m'avoir choisi pour jouer», lâchait ainsi le Red Devil à propos de son sélectionneur à l'issue de la rencontre.

Face au Danemark, en demi-finale, il a prouvé qu'il est devenu indispensable à l'Angleterre. Si Luke Shaw joue totalement libéré et est clairement à 100% de ses capacités, aussi bien physiquement que mentalement, c'est surtout sa complicité avec Raheem Sterling, l'un des meilleurs joueurs de l'Euro 2020, qui régale outre-Manche. Le Royaume de Sa Majesté pourra compter sur un Luke Shaw en pleine possession de ses moyens et qui a levé tous les doutes émis à son égard, pour que l'Angleterre remporte l'Euro pour la première fois de son histoire, dans son jardin, à Wembley.