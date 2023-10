Euro 2024 : Lucas Hernandez annonce déjà ses objectifs

La suite après cette publicité

Titularisé à nouveau en tant que défenseur central ce vendredi lors de la victoire des Bleus aux Pays-Bas (1-2), Lucas Hernandez a rendu une nouvelle copie propre. Aux côtés d’Ibrahima Konaté, le défenseur du PSG a diffusé la même sérénité qu’il avait l’habitude d’afficher au poste de latéral gauche depuis le début de la saison. Interrogé après la rencontre, le champion du monde 2018 s’est évidemment réjoui de la qualification des Bleus pour l’Euro 2024, annonçant par ailleurs son objectif : la victoire finale.

«On est très contents, on va savourer cette qualification pour l’Euro, a confié le Parisien. Le parcours a été parfait. Si on va pour gagner l’Euro ? Bien sûr que c’est mon objectif, je suis un compétiteur. Je joue pour gagner toutes les compétitions, maintenant place à cet euro en Allemagne avec vous les supporters, et avec toute la France.»