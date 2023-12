Leonardo Bonucci veut entraîner la Juventus

À 36 ans et en fin de contrat à l’été 2024, Leonardo Bonucci vit peut-être sa dernière saison au top niveau. Au sein d’une équipe de l’Union Berlin en difficulté par rapport à l’an dernier, le défenseur central expérimenté profite sur les gazons avant de, peut-être, se reconvertir en entraîneur. C’est en tout cas ce qu’il a laissé sous-entendre lors d’un entretien avec Marca, en amont de l’ultime journée des phases de poule de la Ligue des Champions face au Real Madrid, ce mardi soir à 21h.

«C’est un de mes objectifs (devenir entraîneur, ndlr). Je veux être entraîneur et si je pouvais faire partie de l’élite, la Juve fait partie des clubs que j’aimerais entraîner. La Juventus est une partie cruciale de ma vie. Je remercie Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, Nedved. Et à l’entraîneur qui m’a le plus changé et m’a fait grandir : Antonio Conte», raconte l’Italien de l’Union Berlin. Massimiliano Allegri n’a qu’à bien se tenir.