CAN 2025 : les images de l’entrée d’Achraf Hakimi avec le Maroc

À la 64e minute de ce Zambie-Maroc, le stade Prince Moulay Abdallah s’est levé comme un seul homme pour accueillir l’entrée en jeu d’Achraf Hakimi. Le capitaine des Lions de l’Atlas, éloigné des terrains depuis le 4 novembre en raison d’une blessure, disputait là ses premières minutes dans cette CAN organisée à domicile. Un moment fort, chargé d’émotion, tant son absence avait pesé depuis le début du tournoi.

La suite après cette publicité

Sous une immense ovation, Hakimi a retrouvé la pelouse, symbole d’un retour attendu et espéré par tout un peuple. Dans une enceinte acquise à sa cause, l’entrée du latéral droit a sonné comme un signal fort pour la suite de la compétition, renforçant encore un Maroc déjà porté par l’enthousiasme et l’ambition d’une CAN jouée à la maison.