Menu Rechercher
Commenter 3
CAN

CAN 2025 : les images de l’entrée d’Achraf Hakimi avec le Maroc

Par Valentin Feuillette
1 min.
@Elhadjiloum
Zambie 0-3 Maroc

À la 64e minute de ce Zambie-Maroc, le stade Prince Moulay Abdallah s’est levé comme un seul homme pour accueillir l’entrée en jeu d’Achraf Hakimi. Le capitaine des Lions de l’Atlas, éloigné des terrains depuis le 4 novembre en raison d’une blessure, disputait là ses premières minutes dans cette CAN organisée à domicile. Un moment fort, chargé d’émotion, tant son absence avait pesé depuis le début du tournoi.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[🎞️VIDEO]🏆🌍 #CAN2025
🇿🇲🇲🇦 Blessé depuis le mois de novembre, Achraf Hakimi fait son retour sur un terrain de foot et débute sa CAN avec le Maroc !
🏟️ Une entrée sous les acclamations du stade Prince Moulay Abdellah
#ZAMMAR #beINCAN2025
Voir sur X

Sous une immense ovation, Hakimi a retrouvé la pelouse, symbole d’un retour attendu et espéré par tout un peuple. Dans une enceinte acquise à sa cause, l’entrée du latéral droit a sonné comme un signal fort pour la suite de la compétition, renforçant encore un Maroc déjà porté par l’enthousiasme et l’ambition d’une CAN jouée à la maison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier