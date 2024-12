Christophe Dugarry flingue Adrien Rabiot

Christophe Dugarry n’a pas sa langue dans sa poche. Ce lundi, il a ainsi taclé Kylian Mbappé, dont il n’a pas appris grand-chose lors de l’interview donnée à Canal+ hier soir. Le champion du monde 98 a avoué être déçu lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport. Bien lancé, l’ancien attaquant a ensuite chargé Adrien Rabiot. En effet, il n’a pas aimé que ce dernier s’exprime au sujet du dossier Paul Pogba à l’OM.

«Cette prise de parole me dérange. Elle est déplacée. Après, il faut replacer les choses dans leur contexte. C’est en fin de match, il rigole, on sent que la pression du match est retombée. Ils ont envie de parler d’autre chose du match (…) Il fait un appel du pied à son copain. Pourquoi pas. Mais il y a des mecs qui sont en poste à Marseille, qui jouent. Donc entendre ton collègue dire j’accueillerais bien Paul Pogba s’il joue à ta place, je suis désolée mais tu le prends mal (…) Je trouve que ce n’est pas sa place. Ce n’est pas lui de décider. Il ne connaît pas l’état physique de Paul Pogba. Laisse faire les dirigeants. La seule chose que tu as envie de faire c’est faire un clin d’œil à son copain. Cette prise de position ne sert à rien. Adrien concentre-toi sur le jeu, sur l’équipe. L’équilibre d’un vestiaire comme l’OM est suffisamment fragile pour parler d’un joueur qui n’est pas dans l’équipe. C’est déplacé. Ce n’est pas grave, il n’a tué personne. Mais je trouve que c’est déplacé. Ça peut créer plus de problèmes que de choses sympas.» Voilà qui est dit !