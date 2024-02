Carlo Ancelotti en remet une couche sur le futur de Luka Modric

Auteur de l’unique but de la rencontre contre le Séville FC, dimanche soir, Luka Modric a sauvé le Real Madrid. Pour autant, son avenir reste toujours très incertain. En fin de contrat en juin prochain et frustré par son faible temps de jeu à Madrid, le milieu de terrain croate devrait bel et bien quitter le club merengue. Interrogé sur le futur de son protégé, Carlo Ancelotti a, de son côté, affirmé que la décision finale revenait au joueur de 38 ans.

«C’est entre ses mains. Cela dépend de lui. Comme Kroos et Nacho. C’est un gars génial, très humble, je l’aime. Je ne sais pas s’il veut rester pour être remplaçant. Comment puis-je aider Modrić ? C’est très difficile, je sais ce que cela signifie. Je comprends quand Luka est triste mais ce n’est pas sa fin. Le monde entier pense ça… mais pas lui ! Il a encore des jambes, de l’énergie. Ce n’est pas la fin de sa carrière. Regardez sa qualité !», a ainsi avoué le Mister. Pour rappel, l’international croate a été approché par le Dinamo Zagreb, son ancien club.