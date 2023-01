Manchester City - Chelsea : les compositions sont tombées

C’est l’affiche de ce week-end en Angleterre ! Après s’être affronté en Premier League il y a quelques jours, Manchester City et Chelsea se retrouve pour le 3ème tour de la FA Cup, cette fois-ci à l’Etihad Stadium (rencontre à suivre en direct sur Foot Mercato). Chelsea n’est pas au meilleur de sa forme et pas non plus épargné par les blessures avant d’affronter les Cityzens. Et la liste des absents s’est allongée jeudi quand Skyblues et Londoniens se sont rencontrés, Raheem Sterling et Christian Pulisic se sont ajoutés aux N’Golo Kanté, Reece James, Wesley Fofana ou encore Edouard Mendy tous absents depuis un petit moment. Quant aux résultats, ce n’est pas mieux. Avec une victoire à la reprise contre Bournemouth (2-0) on pensait la machine relancée mais c’était avant que Nottingham Forest les tiennent en échec (1-1) puis que Manchester City viennent sur leur pelouse prendre les 3 points. 10èmes en Premier League, la FA Cup peut être une porte de sortie pour accrocher l’Europe la saison prochaine. Pour cela, Graham Potter fait confiance à certains jeunes. Humphreys et Hall sur les côtés de la défense. Chalobah et Koulibaly pour la charnière avec Jorginho et Kovačić devant eux. Gallagher est aussi titulaire en soutien d’Havertz.

Derrière Arsenal en Premier League, Manchester City ne rassure pas non plus depuis la reprise malgré de bons résultats. Avec 3 victoires et 1 nul en quatre matchs et un double affrontement contre Arsenal à venir, la période de janvier est souvent faste pour les hommes de Guardiola avec des séries de victoire qui les rapprochent souvent du titre à la fin de la saison. À eux de créer une nouvelle dynamique à l’aube de 2023 pour passer devant les Gunners en championnat et pour aller chercher des titres nationaux comme la FA Cup, titre qui leur échappe depuis 2019 et le fameux quadruplé historique. Pour recevoir Chelsea, Haaland et De Bruyne ne sont pas titulaires, tout comme Stones en défense. Alvarez en pointe accompagné de Mahrez et Foden. Palmer est au milieu avec Bernardo et Rodri. Laporte fait son retour en défense centrale à côté d’Akanji et Gomez est aussi titulaire à gauche.

Les compositions d’équipes :

Manchester City : Ortega Moreno - Walker (cap.), Akanji, Laporte, Gomez - Palmer, Rodri, Bernardo - Mahrez, Alvarez, Foden.

Chelsea : Arrizabalaga - Humphreys, Chalobah, Koulibaly, Hall - Jorginho (cap.), Kovačić - Ziyech, Gallagher, Mount - Havertz.