OL : le «Général» Lacazette déja aux commandes

20 mai 2017. Face à l'OGC Nice lors de la 38e journée de Ligue 1 2016/17, Alexandre Lacazette disputait alors son dernier match officiel avec l'Olympique Lyonnais avant de signer à Arsenal. À domicile, l'attaquant français signait un doublé, atteignant ainsi les 100 buts en Championnat de France. Et un peu plus de cinq ans plus tard, le «Général» a fait son grand retour avec les Gones ! Revenu cet été en Rhône-Alpes, le joueur, aujourd'hui âgé de 31 ans, a retrouvé son public au Groupama Stadium, et n'a clairement pas manqué son retour contre l'AC Ajaccio (2-1).

Avec son numéro 91 dans le dos et un brassard de capitaine autour du bras, l'ancien Gunner a eu le droit à une ovation au moment de l'annonce de son nom dans le XI de départ. Rapidement dans le rythme, l'avant-centre lyonnais a bien gêné la défense corse. D'ailleurs, sur l'ouverture du score, il a parfaitement joué le coup, presque dos au but, pour servir Tetê, qui ouvrait le score. Ensuite, il s'est mué en buteur en transformant un penalty obtenu par le Brésilien. Un but, une passe décisive et surtout de l'impact et une grande importance dans le jeu : Alexandre Lacazette a été plus qu'important dans ce succès rhodanien.

«C'était sympa à vivre, j'ai eu un bel accueil»

Crédité d'un 7/10 par nos confrères de L'Equipe ou encore du Progrès, où il apparaît d'ailleurs en Une des deux journaux ce samedi matin, le Lyonnais de naissance n'a pas caché sa joie après la rencontre même s'il sait que son équipe, qui a surtout bien performé en début de rencontre, peut mieux faire. «C'était sympa à vivre, j'ai eu un bel accueil. J'avais pas mal de pression sur ce penalty mais après l'avoir marqué, je me suis senti libéré. (...) Le plus important est d'avoir gagné. On va travailler pour être meilleurs la semaine prochaine, car ce qu'on a montré pendant 30 minutes, on doit le montrer pendant 90 minutes toute la saison», a-t-il lâché, comme le rapporte le quotidien sportif.

Un avis similaire à celui de Peter Bosz. «La passe décisive était bien réussie, ce petit ballon... Mais comme toute l'équipe, lui aussi peut encore mieux faire. On a vu l'espoir du public le concernant, et on voit le respect de l'adversaire pour lui. Ça, c'est très important pour nous. Je lui demande aussi d'aider les jeunes joueurs et il le fait bien», a expliqué le coach lyonnais en conférence de presse après la partie. Les Gones sont donc durs avec eux-mêmes et veulent encore faire mieux. Un état d'esprit qui fera forcément plaisir aux fans de l'OL, qui peuvent déjà compter sur un Lacazette en grande forme.