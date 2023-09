Boulaye Dia met le feu à la Salernitana

La suite après cette publicité

16 buts en 33 matches, 6 passes décisives, et le maintien obtenu sans trop trembler. Boulaye Dia a conquis le cœur des fans de la Salernitana. L’attaquant sénégalais y était venu pour se relancer, puisque Villarreal ne semblait pas compter sur lui. Direction l’Italie donc, sous la forme d’un prêt avec option d’achat à 12 M€ que la Salernitana s’est empressée de lever au regard des performances du joueur.

Mais voilà, le conte de fées a pris fin depuis début septembre. Le mercato est passé par là, et l’offensive de dernière minute de Wolverhampton a laissé des traces. Le club anglais a en effet formulé une offre en toute fin de mercato, sous la forme d’un prêt payant avec une obligation d’achat de 18 M€. Boulaye Dia était séduit, lui qui rêve d’Angleterre et qui avait repoussé précédemment une approche du RC Lens. Le directeur sportif de la Salernitana, Morgan De Sanctis, avait convoqué une conférence de presse pour communiquer cette offre et regretter la manière de faire des Wolves, qui ne l’ont pas contacté directement.

Le joueur n’est pas revenu en Italie

Cet épisode a tendu les relations entre Boulaye Dia et son club. Frustré par la situation, l’attaquant de 26 ans a raté deux entraînements et a donc été mis de côté pour le déplacement à Lecce le 3 septembre dernier. Danilo Iervolino, le président de la Salernitana, a tenté de déminer le terrain. « Nous savons qu’un club comme le nôtre doit se séparer à la longue ses grands noms pour se financer, et être doué pour dégoter des jeunes de même valeur. Cependant, nous pensons qu’il y a des règles internes à respecter. Nous sommes gentils, affectueux, mais cela n’autorise personne à se comporter de manière incorrecte. Dia est un grand joueur, je lui parlerai dès son retour du Sénégal. »

La trêve internationale offrait une bouffée d’air frais. Mais Dia a écourté sa présence au rassemblement des Lions de la Teranga, en raison officiellement d’un problème à un genou. La fédération sénégalaise annonce une absence de 14 jours, ce qui étonne alors le club italien, qui avait réalisé des tests médicaux sur son joueur avant le départ en sélection. Dia était attendu par son club mardi pour passer des tests complémentaires, mais il ne s’est pas présenté. Il s’est rendu en France et a évoqué des problèmes personnels.

La situation continue donc de se tendre, et les tifosi se montrent mécontents. Tout comme l’entraîneur Paulo Sousa, qui ne pourra pas compter sur son buteur vedette pour les prochaines rencontres. Dia avait eu le temps de marquer un but et de donner une passe décisive lors des deux premières journées (deux matches nuls) et en son absence, l’équipe avait perdu à Lecce. Il n’y a dans tous les cas pas grand-chose à gagner à laisser pourrir la situation, aussi bien pour le club que pour le joueur.