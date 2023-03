EdF : Ibrahima Konaté dévoile la réaction d’Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

C’est enfin officiel : Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l’équipe de France après la retraite internationale d’Hugo Lloris. Un choix qui n’aurait pas spécialement plu à Antoine Griezmann. Interrogé à ce sujet par Eurosport, le défenseur des Bleus Ibrahima Konaté a validé le choix Mbappé.

«C’est le coach qui décide, mais je suis très heureux. En toute honnêteté, Kylian Mbappé le mérite. (…) C’est un très bon leader sur et en dehors du terrain. Je lui souhaite le meilleur et ce sera un très bon capitaine». Relancé sur le cas Griezmann, Konaté jure que le Mâconnais ne boude pas. «J’ai lu ça, mais je ne l’ai pas vu faire la tronche du tout. En plus, c’est son anniversaire aujourd’hui». Et à l’entraînement, Griezmann semblait tout sourire.

