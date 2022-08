West Ham discute avec l'OL pour Lucas Paqueta !

La suite après cette publicité

Plusieurs clubs ont fait de Lucas Paqueta leur priorité. Nous vous parlions de l'intérêt de Newcastle mais une autre équipe de Premier League vient d'entrer dans la danse afin d'enrôler le joueur de 24 ans. Arrivée en provenance de l'AC Milan en 2020 lors du mercato estival, le milieu offensif a réussi à se faire une place de choix dans l'effectif rhodanien. Le Brésilien est aussi un élément clé de l'équipe nationale brésilienne avec laquelle il a a été sélectionné à 33 reprises pour 7 buts inscrits.

Le milieu de terrain offensif est annoncé sur le départ depuis quelque temps maintenant et son profil intéresse. West Ham aurait d'ailleurs soumis une offre de 40 millions d’euros à son homologue français selon The Athletic. La somme semble relativement basse quand on sait le Brésilien a encore 3 ans de contrat à Lyon et qu'il est un titulaire indiscutable. Les discussions ne font donc que commencer et il devrait s'agir d'un des dossiers les plus chauds de la fin du mercato lyonnais.

Un joueur apprécié des supporters

Le mercato du club anglais est déjà une réussite avec pas moins de sept nouvelles têtes. En défense notamment avec Nayef Aguerd, Thilo Kehrer, Emerson Palmieri et le gardien Alphonse Aréola. Après le secteur défensif, dont le club avait fait une priorité, les dirigeants des Hammers se sont concentrés sur le renouvellement du secteur offensif. En effet, ils ont également signé l’attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca, et Maxwell Cornet, un autre ancien Lyonnais en provenance de Burnley mais aussi le milieu de terrain de Swansea, Flynn Downes. Paqueta serait donc la huitième recrue du club anglais lors de mercato XXL.

Le Brésilien est un élément clé de l'Olympique Lyonnais comme nous vous le disions ci-dessus. Il a disputé 81 rencontres dont 70 en tant que titulaire pour 21 réalisations et 13 passes décisives au cours de ceux deux années passées avec le club rhodanien. De plus, il est fortement apprécié par les supporters des Gones, il laisserait donc un vide qui pourrait seulement être comblé par un gros chèque. Ce dernier permettrait aux dirigeants olympiens de réfléchir plus sereinement à un potentiel remplaçant du Brésilien.