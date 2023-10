Ange Postecoglou aimerait se débarrasser du VAR !

La suite après cette publicité

L’erreur flagrante du VAR lors du dernier Tottenham - Liverpool a fait jaser en Angleterre. Alors que Luis Diaz avait trouvé le chemin des filets, son but a été, injustement, refusé pour une position d’hors-jeu inexistante. Depuis, Jürgen Klopp a poussé d’énormes coups de gueule, là où Ange Postecoglou a avoué ne pas être un grand fan du VAR. Pire, selon lui, le football devrait se faire sans cette aide qui casse le jeu et ruine l’essence même du ballon rond. «Je le ferais, dans sa forme actuelle. Je ne pense tout simplement pas que cette technologie soit prête pour notre jeu», dit-il lorsqu’on lui demande s’il se débarrasserait du VAR.

«Je pense simplement que notre jeu est unique et je sais que les gens disent : 'Eh bien, laissons les arbitres expliquer leurs décisions’. Oh mon Dieu. Sérieusement ? Pouvez-vous imaginer être assis là à écouter un arbitre expliquer chaque décision du match. Je vais au terrain de football dimanche, j’adore ça, j’aime le football américain. Ça dure trois heures et demie, mon pote. Veux-tu rester assis pendant trois heures et demie ? Je pense simplement qu’avec le VAR pour le moment, nous pensons que cela va éliminer les [erreurs] et plus nous l’utilisons, plus cela va s’empirer. C’était là pour l’erreur claire et évidente. Cela ressemble à tout maintenant. Cartons jaunes, fautes, corners, tout est scruté. Ce n’est pas notre jeu. Nous ne sommes pas du rugby, nous n’avons pas d’arrêts. Ce que j’ai toujours aimé en Angleterre, c’est le rythme frénétique du football.» Des propos qui se défendent pour un débat qui continuera de diviser.