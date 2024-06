Le Real Madrid veut jouer un sale coup à Thiago Motta pour une sensation de l’Euro !

Qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024, l’Italie peut notamment remercier Riccardo Calafiori. Avant de croiser le fer avec la Suisse, les hommes de Luciano Spalletti ont, en effet, pu compter sur les prouesses de leur défenseur, âgé de seulement 22 ans. «Il nous a montré qu’on peut lui faire confiance, il a la qualité d’un footballeur international. Quand tu as le ballon, c’est un défenseur. Quand il l’a, il faut courir après des buts», avait d’ailleurs noté le sélectionneur italien. Sur la lancée de sa très belle saison réalisée du côté de Bologne, le natif de Rome enchaîne, à ce titre, les performances XXL.

Comparé à un certain Paolo Maldini, tant par son rendement impressionnant que par sa chevelure, le gaucher d’1m88 se retrouve alors logiquement au coeur de nombreuses convoitises. Dernièrement, nous vous révélions en ce sens que la Juve avait d’ores et déjà trouvé un accord verbal avec celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2027. Protégé de Thiago Motta et grand artisan de la saison historique réalisée par les Rossoblù, l’ancien joueur du FC Bâle - qui suit de très près le dossier car le club suisse possède une clause sur la revente estimée à 40% si le montant de la transaction de départ de Riccardo Calafiori dépasse les 4 millions d’euros - pourrait ainsi suivre l’ancien coach du PSG dans le Piémont.

Le Real et Arsenal veulent contrarier les plans de la Juve !

Auteur d’une saison flamboyante avec 40 rencontres jouées toutes compétitions confondues, 2 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées, Calafiori fait pourtant l’objet d’une cour bien plus grande. En effet, La Gazzetta dello Sport précise, ce jeudi, que les Turinois ne seront pas seuls sur le coup. Séduit par les performances de la pépite italienne, le Real Madrid aurait également l’intention de tenter sa chance. Déterminés à l’idée de renforcer leur charnière centrale, les Merengues, en bonne posture dans le dossier Leny Yoro, pourrait ainsi passer à l’action pour l’international italien (5 sélections).

Aujourd’hui estimé à 30 millions d’euros, le défenseur passé par l’AS Roma et le Genoa ne devrait cependant pas partir à moins de 40M€, prix fixé par Bologne et ô combien légitime au regard des récentes prestations réalisées par le principal concerné outre-Rhin. Un montant qui pourrait même s’envoler au regard de la concurrence sur ce dossier puisque qu’Arsenal semble également plus que jamais décidé à passer à l’action. Une chose est sûre, celui qui ne disputera pas le 8e de finale face à la Nati, en raison d’une suspension, ne manque pas de courtisans et la Juve va devoir batailler pour s’offrir la nouvelle sensation de la Nazionale.