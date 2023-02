L’interminable déchéance de Paul Pogba

La Pioche au sommet

La suite après cette publicité

En 2016, Paul Pogba est considéré comme le milieu le plus performant du moment. Il devient même le joueur le plus cher de l’histoire, dépassant Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Neymar ou Luis Suarez. Son retour en fanfare à Manchester United est célébré dans tous les médias du pays. Pour la première saison de son come-back à Manchester United, Paul Pogba fait des débuts mitigés. Beaucoup de journalistes estiment qu’il n’a pas le niveau de son prix démesuré. Au final, Pogba a satisfait ses détracteurs, il remporte l’Europa League et la Coupe de la Ligue Anglaise. Ce n’est pas grand-chose, mais assez pour faire plaisir aux supporters. Mais ils ne savaient pas encore que ça allait être ses derniers trophées avec les Red Devils. Rapidement, La Pioche va s’effondrer avec Manchester United. Les performances irrégulières du milieu de terrain vont être fortement critiquées. Ses différends avec José Mourinho vont parasiter sa deuxième saison.

Un physique qui pose problème

Ce qui pose vraiment problème à Manchester United, ce sont ses blessures. Le Français enchaîne les pépins physiques de plus en plus longs. En 6 ans à Manchester United, Paul Pogba a passé 597 jours à l’infirmerie et a manqué 100 matches. Le lien qui unit MU et son milieu de terrain va définitivement se rompre en janvier 2022. À 6 mois de la fin de son contrat, de nombreuses rumeurs annoncent qu’il aurait repoussé toutes les offres de prolongation soumises par le club anglais et il a fait savoir qu’il ne renouvellerait pas son bail.

À lire

Premier League : un nouveau candidat pour le rachat de Manchester United

Pogba le bianconero

La Pioche fait le choix fort de retourner à la Juve, un club dans lequel il a laissé de bons souvenirs. Il a été chaleureusement accueilli par les tifosi turinois et a signé un contrat de 4 ans. Mais lors du premier entraînement de la Juve à Los Angeles, l’international français s’est plaint d’une gêne au genou droit et a dû quitter la séance avec l’aide du staff médical, incapable de marcher seul. Cette blessure va l’éloigner des terrains pour un long moment de nouveau. L’opération va le rendre inapte pour participer à la Coupe du Monde 2022 avec les Bleus. Depuis, il a fait de nombreuses rechutes, et n’a pas joué une seule minute avec la Juventus. Avec son salaire de 8 M€ par saison, le Français pèse lourd dans les finances turinoises, alors qu’il dispose d’un contrat jusqu’en 2026. De quoi bien agacer les dirigeants, qui pensent désormais à se débarrasser de Paul Pogba. La Gazzetta dello Sport a assuré en janvier 2023 qu’ils pensaient à une séparation. Le laisser filer vers la MLS serait également une piste étudiée par le club piémontais.