CAN 2025 : le troll hilarant du gardien du Nigéria aux Marocains

Lors de la demi-finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Nigeria, un incident pour le moins insolite avait déjà attiré l’attention : le gardien nigérian Stanley Nwabali s’était fait subtiliser ses serviettes par le staff marocain derrière ses cages. Trois serviettes disparues, une blanche, une noire et encore une blanche, qui sont pourtant des accessoires cruciaux pour tout portier afin de garder leurs gants secs et éviter que le ballon ne glisse. L’image avait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, entre agacement du joueur et amusement des supporters marocains.

La suite après cette publicité

Après la finale remportée par le Sénégal face au Maroc ce dimanche soir, Nwabali a repris le clin d’œil sur Instagram. Avec humour et un brin de provocation, le portier a publié une story adressée aux Marocains : « utilisez ma serviette que vous portez pour essuyer vos larmes ». Une manière subtile de rappeler l’épisode des serviettes tout en réagissant au sacre sénégalais, qui n’a pas manqué de faire sourire les internautes.