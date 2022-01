Philippe Clement dévoile ses ambitions avec l'AS Monaco

La suite après cette publicité

Les premières heures du mercato hivernal de l'AS Monaco ne sont pas de tout repos. Et pour cause, après l'éviction de Niko Kovac, c'est Philippe Clément, ancien coach du Club Bruges, qui a eu les faveurs de la direction monégasque pour assurer la succession sur le banc des Asémistes. Fort d'une nouvelle recrue en la personne de Vanderson (20 ans), arrivé de Gremio, l'ASM prépare ainsi son premier rendez-vous de l'année 2022 en Ligue 1. Opposés au FC Nantes, les coéquipiers de Ben Yedder, pointant actuellement à la sixième place du championnat de France, espèrent célébrer de la plus belle des manières l'arrivée de leur nouvel entraîneur, déjà présent dans les tribunes de Quevilly-Rouen lors de la victoire monégasque (3-1) en 16es de finale de la Coupe de France.

«Je ne ressens jamais vraiment de stress, parce que j’aime ce travail. Nous avons eu peu de temps pour travailler, mais je suis curieux de voir évoluer mon équipe dimanche. Nous nous sommes bien entraînés, avec des joueurs motivés, concentrés et engagés, et maintenant je veux voir ça aussi en match», a tout d'abord déclaré Phillipe Clément afin de résumer son état d'esprit à seulement quelques heures de fêter sa première en Ligue 1. Présent, ce vendredi, en conférence de presse, le tacticien belge - qui a rappelé la nécessité «de leaders sur le terrain et dans le vestiaire» - en a également profité pour donner quelques indices sur les plans qu'ils souhaitaient mettre en place sur le Rocher.

«Je veux jouer de manière dominante avec un jeu offensif !»

«Je suis ici pour un projet, pour gagner des matches, ça c'est certain, mais aussi pour développer de jeunes joueurs et pour développer une équipe. Il n'y a pas un entraîneur dans le monde qui peut faire de grands changements en quatre jours. Quand on fait trop de changements, c'est difficile pour les joueurs et ils deviennent nerveux. Il faut y aller par étapes», a ainsi constaté l'ex-coach du Club Bruges avant d'exprimer ses idées de jeu, sans oublier de remercier son prédécesseur pour le travail déjà établi : «il y a ici de bonnes bases, j'ai beaucoup de respect pour le travail de Niko (Kovac), mais chaque entraîneur à ses idées. Je veux jouer de manière dominante avec un jeu offensif. Nous avons fait de petits changements mais les fondations sont bonnes. On peut faire de grandes choses lors des prochains mois, mais on doit améliorer le jeu offensif. C'est clair pour moi».

Pour conclure, celui qui avait laissé de très bonnes impressions en Hexagone notamment grâce aux performances remarquées de son ancienne équipe contre le Paris Saint-Germain sur la scène européenne n'a pas manqué d'évoquer ses sources d'inspiration dans le jeu : «en Belgique, c’était Michel Preud’homme, avec lequel j’ai travaillé quatre ans au Club Bruges. Sinon, j’aime beaucoup la philosophie de jeu de Pep Guardiola. J’ai suivi et analysé beaucoup de ses matchs à Manchester City, au Bayern Munich et au FC Barcelone. C’était d’ailleurs très intéressant de l’affronter en Ligue des champions et de parler assez longuement avec lui, car j’aime le football qu’il fait pratiquer à ses équipes». Une philosophie de jeu qui, à n'en pas douter, devrait ravir les supporters monégasques.