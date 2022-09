Dortmund : Edin Terzić craint le pire pour Marco Reus

Malgré un après-midi marqué par une victoire face à Schalke (1-0) dans le célèbre derby de la Ruhr, tout n'a pas été rose - ou jaune - pour le nouveau leader de Bundesliga. Sorti sur blessure peu après la demi-heure de jeu, Marco Reus pourrait manquer de nombreuses semaines de compétition. C'est en tout cas ce que laissent penser les paroles de son entraîneur, présent en conférence de presse après la rencontre.

La suite après cette publicité

« Il n'y a personne à qui je parle plus souvent que notre médecin d'équipe en ce moment. Aujourd'hui, c'est au tour de notre capitaine. On est extrêmement amer, c'est tellement malheureux. Marco s'est blessé à la cheville. Je n'ai pu lui parler que brièvement à la mi-temps. Puisqu'il souffrait beaucoup. À quel point les ligaments sont blessés, nous ne pouvons pas encore répondre. C'est dommage car Marco était en excellente forme, il était en pleine forme et jouait très bien. Il a connu tant de revers dans sa carrière ; nous avions espéré qu'il en finirait enfin avec ça, surtout en cette année de Coupe du monde. Nous espérons que ce n'est pas aussi grave qu'il y paraît » s'est-il inquiété. Les Jaune et Noir n'ont plus qu'à croiser les doigts pour leur capitaine.