Bruges - Leverkusen : les compositions officielles

La Ligue des champions, le graal pour les 32 équipes engagées dans la compétition, reprend ses droits en ce début du mois de septembre. Si Bruges et Leverkusen ne devraient à priori pas remporter la coupe aux grandes oreilles, les deux formations peuvent quand même nourrir beaucoup d’espoir, notamment celui de se qualifier pour les 1/8e de finale de la compétition. Dans un groupe B très homogène, tout est effectivement possible pour les Belges et les Allemands. Ce soir, le Bruges de Carl Hoefkens entame sa campagne européenne en recevant le Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 21h00). Pour leur 5e participation d’affilée aux phases finales de la Ligue des champions, les Gazelles affrontent une équipe de Leverkusen en grande souffrance en ce début de saison.

La suite après cette publicité

Dans les rangs brugeois, pas de grands changements par rapport à l’équipe alignée habituellement en ce début de saison en Jupiler Pro League. Carl Hoefkens a reconduit son 3-5-2 comme prévu. Le capitaine des bleu et noir Hans Vanaken est bien présent dans l’entrejeu. Devant, on retrouve la nouvelle recrue, l’Espagnol Ferran Jutgla, arrivé il y a quelques semaines en provenance du FC Barcelone. Du côté de la formation de Gerardo Seoane, l’international français Moussa Diaby est bien titularisé en attaque, tout comme Patrick Schick. Première titularisation pour l'Anglais Callum Hudson-Odoi.

Les compositions d’équipe :

Bruges : Mignolet - Odoi, Mechele, Sylla, Meijer - Nielsen, Onyedika, Vanaken (cap) - Skov Olsen, Jutgla, Sowah

Leverkusen : Hradecky (cap), Koussounou, Tah, Hincapie, Bakker - Andrich, Aranguiz - Frimpong, Hudson-Odoi, Diaby - Schick

Pour cette première journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 200€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre.