La sortie forte de l’agent de Paul Pogba

La vie sans football. Depuis plusieurs mois maintenant, Paul Pogba (30 ans) est éloigné des terrains. Ce n’est pas une blessure qui l’a stoppée mais un contrôle positif lors d’un test antidopage. Suspendu, le milieu de terrain attend de savoir à quelle sauce il va être mangé par le Tribunal National Antidopage. Son procès a lieu d’ailleurs ce jeudi. Avant de connaître sa possible sanction, son agent, Rafaela Pimenta, s’est confiée à AS.

« Pogba pourrait revenir sur le terrain demain. Il est préparé à toutes les situations. C’est aussi un champion mentalement. Il prend une bouffée, la digère et passe à autre chose. Pogba s’entraîne en sachant qu’il doit être préparé. Parfois je lui dis : "on fait autre chose ?". Et il se met en colère contre moi et dit : "Rafa ! Je dois m’entraîner. Vous n’avez pas compris : je dois jouer, je veux gagner et je dois terminer un chemin que j’ai commencé".» Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2026, le champion du monde tricolore veut reprendre du service dès que possible. Mais la balle n’est pas dans son camp.