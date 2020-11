Arsenal : les excuses de Nicolas Pepé

Pas si souvent titulaire en Premier League avec Arsenal, Nicolas Pépé avait l'occasion de briller ce dimanche contre Leeds. Et au lieu de montrer ses capacités techniques, il s'est illustré par un coup de tête sur Alioski, qui lui a valu une exclusion. Un geste qui n'a pas du tout plu à son entraîneur, Mikel Arteta, qui n'y est pas allé de main morte après le match.

La suite après cette publicité

« C'est inacceptable », avait qualifié le Basque. Evidemment, l'Ivoirien a cogité et a finalement publié un message d'excuse sur Instagram : « hier (dimanche), j'ai laissé tomber mes coéquipiers à un moment crucial du match et il n'y a aucune excuse pour mon comportement, a écrit l'attaquant. Je suis profondément désolé et j'aimerais m'excuser auprès des fans, de mes coéquipiers, de mon entraîneur et tout le monde au club ».