CdL : Juninho met en garde le PSG

C'est le Jour J ! Ce vendredi soir, l'Olympique Lyonnais va défier le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de la Ligue. Si le club de la capitale part favori, les Gones auront leur mot à dire. Interrogé sur le site officiel de l'OL, Juninho a évoqué cette rencontre. Et le directeur sportif rhodanien croit en ses troupes.

«Une finale, c'est un match spécial. C'est une opportunité pour tous les joueurs, pour toute l'équipe. C'est un trophée et c'est aussi la dernière Coupe de la Ligue. Depuis 2012, nous n'avons pas eu de trophée. Nous sommes une équipe qui a cette culture. C'est important d'aller chercher des trophées, que soit en coupe ou en championnat. Bien sûr, aujourd'hui, on connaît le talent de cette équipe du PSG. Mais notre équipe a beaucoup de talent aussi. On a bien travaillé, les matches amicaux étaient bien aussi. L'équipe dégage une énergie qu'on ne sentait pas beaucoup avant. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'espoir.» Le PSG est prévenu !