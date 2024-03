Lorient - OL : les compositions sont là

La 25e journée de Ligue 1 offre ce samedi un duel entre le FC Lorient et l’Olympique Lyonnais. A domicile, les Merlus s’articulent dans un 3-5-2 avec Yvon Mvogo dans les cages derrière Nathaniel Adjei, Julien Laporte et Isaak Touré alors que les couloirs sont occupés par Panos Katseris et Théo Le Bris. Laurent Abergel, Tiémoué Bakayoko et Ayman Kari constituent le milieu de terrain. Devant, Julien Ponceau et Mohamed Bamba sont associés.

De leur côté, les Rhodaniens s’organisent dans un 4-3-3 avec Anthony Lopes qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Clinton Mata, Jake O’Brien, Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico en défense. Corentin Tolisso, Maxence Caqueret et Nemanja Matic se retrouvent dans l’entrejeu. Malick Fofana et Saïd Benrahma soutiennent le buteur Mama Baldé préféré à Gift Orban.

Les compositions

FC Lorient : Mvogo - Adjei, Laporte, Touré - Katseris, Abergel, Bakayoko, Kari, Le Bris - Ponceau, Bamba

Olympique Lyonnais : Lopes - Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico - Caqueret, Matic, Tolisso - Fofana, Baldé, Benrahma