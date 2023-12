Égypte : Formosinho répond à un appel de Mourinho en conférence de presse

En voilà une drôle de scène. Alors que la planète football s’est arrêtée ou presque lundi, en Égypte, avait lieu la finale de Supercoupe entre le Modern Future FC et les Pyramids. Et c’est la première équipe qui a remporté le jackpot au bout du suspens, aux tirs au but (0-0, 14-13 t.a.b). Un sacre qui vient récompenser le bon travail de Ricardo Formosinho, entraîneur du Modern Future FC et surtout ancien membre du staff d’un certain José Mourinho.

En effet, les deux hommes se connaissent parfaitement bien puisqu’ils se sont côtoyé à Porto, à Manchester United ou encore à Tottenham. De quoi construire une solide relation. En démontre la scène lunaire où, en pleine conférence de presse d’après-match, Ricardo Formosinho interrompt un journaliste pour répondre à un appel de… José Mourinho. «Désolé, à ce gars je dois répondre», s’est-il immédiatement excusé, montrant son écran qui affichait les lettres ‘JM’. The Special One voulait simplement le féliciter.